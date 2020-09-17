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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577399517.html
Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом
Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавшего перевозку Алексея Навального в Берлин, заявил изданию Bild, что бутылки с водой из номера... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:14
2020-09-17T20:32
россия
алексей навальный
германия
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавшего перевозку <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> в Берлин, заявил изданию <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>, что бутылки с водой из номера оппозиционера в отеле Томска доставили немецким спасательным бортом в Берлин по просьбе главы штаба Навального.В четверг в официальном аккаунте оппозиционера Алексея Навального в <a href="https://www.instagram.com/navalny/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого оппозиционер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.Ранее один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера: нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577397818.html
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577387293.html
Да что за бред? То они заявляют о всемогущем и вездесущем ЧК. То вдруг эти же чекисты оставляют на месте главную улику и позволяют вывезти ее в Германию?
74
Это лишний раз доказывает о диверсии США в России!
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россия
германия
берлин (город)
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россия, алексей навальный, германия, берлин (город), происшествия

Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом

17:14 17.09.2020 (обновлено: 20:32 17.09.2020)
8567
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавшего перевозку Алексея Навального в Берлин, заявил изданию Bild, что бутылки с водой из номера оппозиционера в отеле Томска доставили немецким спасательным бортом в Берлин по просьбе главы штаба Навального.

"Бутылки с водой, о которых сейчас идет речь, были перевезены немецким спасательным бортом. Шеф штаба Навального попросил меня убедиться, что бутылки будут перевезены, хотя в них все ещё была жидкость. Команда сделала это возможным", - заявил Бизил, не уточнив, о какой команде идет речь.

В четверг в официальном аккаунте оппозиционера Алексея Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого оппозиционер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.
Ранее один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера: нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Обсудить 26
РоссияАлексей НавальныйГерманияБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Да что за бред? То они заявляют о всемогущем и вездесущем ЧК. То вдруг эти же чекисты оставляют на месте главную улику и позволяют вывезти ее в Германию?
17 сентября, 17:18
CCorddamon
6370004
Это лишний раз доказывает о диверсии США в России!
17 сентября, 17:17
ppivlad2000
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