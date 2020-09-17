Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом
17:14 17.09.2020 (обновлено: 20:32 17.09.2020)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавшего перевозку Алексея Навального в Берлин, заявил изданию Bild, что бутылки с водой из номера оппозиционера в отеле Томска доставили немецким спасательным бортом в Берлин по просьбе главы штаба Навального.
"Бутылки с водой, о которых сейчас идет речь, были перевезены немецким спасательным бортом. Шеф штаба Навального попросил меня убедиться, что бутылки будут перевезены, хотя в них все ещё была жидкость. Команда сделала это возможным", - заявил Бизил, не уточнив, о какой команде идет речь.
В четверг в официальном аккаунте оппозиционера Алексея Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого оппозиционер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.
Ранее один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера: нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.