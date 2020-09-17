https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577399517.html

Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом

Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавшего перевозку Алексея Навального в Берлин, заявил изданию Bild, что бутылки с водой из номера... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:14

2020-09-17T17:14

2020-09-17T20:32

россия

алексей навальный

германия

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавшего перевозку <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> в Берлин, заявил изданию <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>, что бутылки с водой из номера оппозиционера в отеле Томска доставили немецким спасательным бортом в Берлин по просьбе главы штаба Навального.В четверг в официальном аккаунте оппозиционера Алексея Навального в <a href="https://www.instagram.com/navalny/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого оппозиционер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.Ранее один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера: нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577397818.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577387293.html

Corddamon Да что за бред? То они заявляют о всемогущем и вездесущем ЧК. То вдруг эти же чекисты оставляют на месте главную улику и позволяют вывезти ее в Германию? 74

pivlad2000 Это лишний раз доказывает о диверсии США в России! 57

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германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, германия, берлин (город), происшествия