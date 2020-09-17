https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577398821.html

В СПЧ оценили идею выдвинуть Навального на Нобелевскую премию мира

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что Нобелевский комитет должен найти другую кандидатуру для премии вместо Алексея РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:05

2020-09-17T17:05

2020-09-17T17:06

дональд трамп

алексей навальный

совет по правам человека при президенте рф (спч)

нобелевская премия мира

александр брод

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brod/" target="_blank" data-auto="true">Александр Брод</a> считает, что Нобелевский комитет должен найти другую кандидатуру для премии вместо <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.О том, что Навального номинировали на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщил "Открытым медиа" профессор американского Ратгерского университета Сергей Ерофеев."Алексей Навальный является активным оппозиционным политиком, но такой номинации "оппозиционный политик" Нобелевская премия не предусматривает. Поэтому, я считаю, что Нобелевский комитет должен найти более подходящую кандидатуру для данной премии", - сказал РИА Новости Брод.По его мнению, Нобелевская премия носит крайне политизированный характер."На эту премию должны номинироваться люди, которые своей профессиональной деятельностью способствовали миротворчеству", - отметил правозащитник.Кроме этого, Брод полагает, что странным выглядит и выдвижение на Нобелевскую премию мира президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, при котором в стране продолжаются бунты, погромы и полицейский беспредел, растёт гражданское противостояние. Именно при Трампе была попытка осуществить переворот в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>, добавил правозащитник.Ранее депутат от норвежской "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_progressa/" target="_blank" data-auto="true">Партии прогресса</a>" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577389734.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577368565.html

https://ria.ru/20200916/izolyatsiya-1577330691.html

Александр Невский Как раз для таких как Навальный и Тихановская и подходит эта отстойная теперь премия. Они действительно стоят её. 46

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Да там уже только сброд давно собрался. Туда ему и дорога. 42

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, алексей навальный, совет по правам человека при президенте рф (спч), нобелевская премия мира, александр брод, в мире