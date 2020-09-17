Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577390777.html
Зюганов назвал ситуацию с Навальным провокацией и чушью
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что вся ситуация с якобы отравлением Алексея Навального "Новичком" - провокация и чушь. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:23
2020-09-17T15:23
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
геннадий зюганов
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577194490_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_d8b4f86df1a251fc85c241dabceaaaf1.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> считает, что вся ситуация с якобы отравлением <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> "Новичком" - провокация и чушь.Он добавил, что разговоры о том, что "Новичком" кого-то отравили" - чушь.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577389734.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/sanktsii-es-1577384182.html
Давно не слышал от Зюганова умных слов. Респект.
10
4
швеция
москва
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577194490_343:0:3074:2048_1400x0_80_0_0_c512e5c292a340951f4a743a202b9bd2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, геннадий зюганов, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире, политика

Зюганов назвал ситуацию с Навальным провокацией и чушью

15:23 17.09.2020
1155
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что вся ситуация с якобы отравлением Алексея Навального "Новичком" - провокация и чушь.

"Я желаю Навальному выздоровления, но сама это не история, а хорошо продуманная провокация, омерзительная. Печально, что они втащили в эту провокацию нашего крупного и весьма важного партнера (Германию - ред.)", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что разговоры о том, что "Новичком" кого-то отравили" - чушь.
"Мне пришлось три года в спецразведке служить по борьбе с атомным, химическим и бактериологическим оружием. Что такое "Новичок" - это сложнейшее отравляющее вещество. Тогда те, кто рядом был, обязательно пострадают. А пострадавших нет: взяли анализы и привезли в Берлин, а анализы в Мюнхене делает их военная лаборатория. Еще не довезли - уже дали заключение. Это специально сделано с одной стороны, чтобы поссорить с Европой, для нас это плохо, и для Германии, и для Европы плохо, и для Франции отвратительно, не говоря уже об Италии, и для того, чтобы прикрыть их безобразие, которое сейчас творят в той же самой Белоруссии. Это комплексная операция", - добавил политик.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 15:06
В Совфеде назвали выдвижение Навального на Нобелевскую премию "пакостью"
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 13:47
ЕП потребовал ужесточить санкции против РФ после ситуации с Навальным
6300117
Обсудить 4
Алексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФГеннадий ЗюгановДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В миреПолитика
Популярные комментарии
Давно не слышал от Зюганова умных слов. Респект.
17 сентября, 15:26
Александр НевскийАлександр Невский
700012
Рекомендуем
Алексей Навальный
В Госдуме назвали резолюцию ЕП по Навальному вмешательством в дела России
Алексей Навальный
В Совфеде назвали выдвижение Навального на Нобелевскую премию "пакостью"
Бутылки с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный
Юрист назвал ввоз в Германию бутылки со следами "Новичка" постановкой
Телеведущая Ольга Скабеева
"Было довольно страшно": Скабеева переболела COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов выборов
Акция в поддержку действующей власти в Минске
МИД прокомментировал заявление ПАСЕ по Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В ЕП призвали Лукашенко не подвергать опасности суверенитет Белоруссии
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Омбудсмен Подмосковья призвала оставить ЕГЭ только для абитуриентов
Алексей Навальный
МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
Алексей Навальный
МИД: Запад не заинтересован установить истину в ситуации с Навальным
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов рассказал, что планирует обсудить на встрече с Путиным
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ситуации с Навальным
Мюсли с кунжутом и кокосовой стружкой
Названы шесть "низкокалорийных" и полезных продуктов, мешающих похудеть
Киев
Опрос показал, сколько украинцев разочарованы ситуацией в стране
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил депутатам "показательными посадками"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Лента новостейМолния