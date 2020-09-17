Зюганов назвал ситуацию с Навальным провокацией и чушью
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что вся ситуация с якобы отравлением Алексея Навального "Новичком" - провокация и чушь.
"Я желаю Навальному выздоровления, но сама это не история, а хорошо продуманная провокация, омерзительная. Печально, что они втащили в эту провокацию нашего крупного и весьма важного партнера (Германию - ред.)", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что разговоры о том, что "Новичком" кого-то отравили" - чушь.
"Мне пришлось три года в спецразведке служить по борьбе с атомным, химическим и бактериологическим оружием. Что такое "Новичок" - это сложнейшее отравляющее вещество. Тогда те, кто рядом был, обязательно пострадают. А пострадавших нет: взяли анализы и привезли в Берлин, а анализы в Мюнхене делает их военная лаборатория. Еще не довезли - уже дали заключение. Это специально сделано с одной стороны, чтобы поссорить с Европой, для нас это плохо, и для Германии, и для Европы плохо, и для Франции отвратительно, не говоря уже об Италии, и для того, чтобы прикрыть их безобразие, которое сейчас творят в той же самой Белоруссии. Это комплексная операция", - добавил политик.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.