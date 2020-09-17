https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577370994.html

В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения

Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла биомедицинские пробы у Алексея Навального, результаты анализов будут переданы властям РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:44

2020-09-17T10:44

2020-09-17T10:57

госпитализация алексея навального

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла биомедицинские пробы у <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, результаты анализов будут переданы властям <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации."Команда экспертов из технического секретариата независимо взяла биомедицинские пробы у Навального для их анализа в назначенных ОЗХО лабораториях. Результаты анализов готовятся и будут переданы властям Германии", - сообщила организация.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577321717.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, в мире