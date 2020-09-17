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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577370994.html
В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла биомедицинские пробы у Алексея Навального, результаты анализов будут переданы властям РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:44
2020-09-17T10:57
госпитализация алексея навального
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла биомедицинские пробы у <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, результаты анализов будут переданы властям <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации."Команда экспертов из технического секретариата независимо взяла биомедицинские пробы у Навального для их анализа в назначенных ОЗХО лабораториях. Результаты анализов готовятся и будут переданы властям Германии", - сообщила организация.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577321717.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, в мире

В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения

10:44 17.09.2020 (обновлено: 10:57 17.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла биомедицинские пробы у Алексея Навального, результаты анализов будут переданы властям Германии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
"Команда экспертов из технического секретариата независимо взяла биомедицинские пробы у Навального для их анализа в назначенных ОЗХО лабораториях. Результаты анализов готовятся и будут переданы властям Германии", - сообщила организация.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Госпитализация Алексея НавальногоОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйВ мире
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