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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577368565.html
В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
Депутаты Европарламента предложили заморозить европейские активы лиц в соответствиями с выводами ФБК* Алексея Навального. Об этом говорится в опубликованном... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:13
2020-09-17T10:13
госпитализация алексея навального
европарламент
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
евросоюз
швеция
франция
омск
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> предложили заморозить европейские активы лиц в соответствиями с выводами <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Об этом говорится в <a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0280_EN.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованном проекте резолюции</a>.В документе указывается, что в ЕП призывают Совет по иностранным делам на заседании 21 сентября занять активную позицию по вопросу с ситуацией вокруг Алексея Навального. Кроме того, от ЕС потребовали как можно скорее разработать список "амбициозных ограничительных мер" в отношении России и усилить уже существующие санкции.В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".Также депутаты в резолюции выступили за то, чтобы начать международное расследование инцидента с Навальным с участием <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> и ОЗХО.Алексея Навального госпитализировали 20 августа, после того, как ему стало плохо во время рейса Томск-Москва. Самолет приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. По словам врачей, основным диагнозом является нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Исследования крови и мочи не выявили ядов или их следов.Позднее блогера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, ссылаясь на данные военных врачей, заявило, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Эти выводы якобы подтвердили в лабораториях в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Доказательств этой версии нет. ОЗХО начала собственное исследование.Россия неоднократно просила Германию предоставить более подробные данные по результатам анализов Навального из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/navalnyy-1577341571.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
Российский народ поддержит такие санкции! Нечего нашим "патриотам" иметь счета в ЕС!
69
Минуточку. Т.е. ЕС хочет заморозить бабло российский олигархов за бугром? Эм... почему-то у меня не получается возмущаться. Даже на оборот...
67
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швеция
франция
омск
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, европарламент, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, евросоюз, швеция, франция, омск, в мире

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

10:13 17.09.2020
8458
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутаты Европарламента предложили заморозить европейские активы лиц в соответствиями с выводами ФБК* Алексея Навального. Об этом говорится в опубликованном проекте резолюции.
В документе указывается, что в ЕП призывают Совет по иностранным делам на заседании 21 сентября занять активную позицию по вопросу с ситуацией вокруг Алексея Навального. Кроме того, от ЕС потребовали как можно скорее разработать список "амбициозных ограничительных мер" в отношении России и усилить уже существующие санкции.
В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
Также депутаты в резолюции выступили за то, чтобы начать международное расследование инцидента с Навальным с участием Евросоюза, ООН, Совета Европы и ОЗХО.
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Алексея Навального госпитализировали 20 августа, после того, как ему стало плохо во время рейса Томск-Москва. Самолет приземлился в Омске, где мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. По словам врачей, основным диагнозом является нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Исследования крови и мочи не выявили ядов или их следов.
Позднее блогера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Правительство Германии, ссылаясь на данные военных врачей, заявило, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Эти выводы якобы подтвердили в лабораториях в Швеции и Франции. Доказательств этой версии нет. ОЗХО начала собственное исследование.
Россия неоднократно просила Германию предоставить более подробные данные по результатам анализов Навального из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Госпитализация Алексея НавальногоЕвропарламентФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйЕвросоюзШвецияФранцияОмскВ мире
Популярные комментарии
Российский народ поддержит такие санкции! Нечего нашим "патриотам" иметь счета в ЕС!
17 сентября, 10:30
Будущее СтраныБудущее Страны
4770003
Минуточку. Т.е. ЕС хочет заморозить бабло российский олигархов за бугром? Эм... почему-то у меня не получается возмущаться. Даже на оборот...
17 сентября, 10:17
ЕВЕгор Воронин
54120001
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