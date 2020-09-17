https://ria.ru/20200917/narkotorgovtsy-1577391716.html

В Калининграде группа наркоторговцев пойдет под суд

Участники организованной группы наркоторговцев, которых обвиняют в ввозе и распространении карфентанила и героина на территории Калининградской области,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:34

2020-09-17T15:34

2020-09-17T15:34

москва

калининградская область

безопасность

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg

<strong>КАЛИНИНГРАД, 17 сен - РИА Новости.</strong> Участники организованной группы наркоторговцев, которых обвиняют в ввозе и распространении карфентанила и героина на территории <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>, предстанут перед судом, сообщила пресс-служба регионального УМВД.Как было установлено в ходе расследования, лидерами группы были 55-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, а также его 27-летний знакомый, в задачу которого входила организация поставок наркотиков из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> курьерами. В полиции отметили, что старший соучастник при этом занимался розничным сбытом на территории Калининградской области, для чего привлекал ранее судимых граждан, у которых пользовался авторитетом.По данным УМВД, пятерых фигурантов задержали оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром" еще летом прошлого года. Масштабной операции предшествовали месяцы подготовки, поскольку наркоторговцы соблюдали строгие меры конспирации.За участниками группы установили круглосуточное наблюдение. При перевозке запрещённых веществ были задержаны курьеры, полицейские изъяли приготовленные к продаже партии наркотиков. Один из фигурантов дал признательные показания и заключил досудебное соглашение.

https://ria.ru/20200916/samolet-1577294512.html

1

москва

калининградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, калининградская область, безопасность, происшествия