В Калининграде группа наркоторговцев пойдет под суд
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 17 сен - РИА Новости. Участники организованной группы наркоторговцев, которых обвиняют в ввозе и распространении карфентанила и героина на территории Калининградской области, предстанут перед судом, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
"Следственной частью УМВД России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группировки, ввозившей и распространявшей на территории региона сильнейшие наркотические средства - карфентанил и героин. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как было установлено в ходе расследования, лидерами группы были 55-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, а также его 27-летний знакомый, в задачу которого входила организация поставок наркотиков из Москвы курьерами. В полиции отметили, что старший соучастник при этом занимался розничным сбытом на территории Калининградской области, для чего привлекал ранее судимых граждан, у которых пользовался авторитетом.
По данным УМВД, пятерых фигурантов задержали оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром" еще летом прошлого года. Масштабной операции предшествовали месяцы подготовки, поскольку наркоторговцы соблюдали строгие меры конспирации.
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За участниками группы установили круглосуточное наблюдение. При перевозке запрещённых веществ были задержаны курьеры, полицейские изъяли приготовленные к продаже партии наркотиков. Один из фигурантов дал признательные показания и заключил досудебное соглашение.