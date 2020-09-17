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Мурманская область
https://ria.ru/20200917/murmansk-1577379839.html
В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны России
Компания "Норд стар" и ООО "Порт Лиинахамари" стали первыми двумя резидентами Арктической зоны РФ от Мурманской области, всего на получение этого статуса подано РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:58
2020-09-17T12:58
мурманская область
андрей чибис
арктика
лев кузнецов
мурманск
мурманская область
экономика
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<strong>МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости.</strong> Компания "Норд стар" и ООО "Порт Лиинахамари" стали первыми двумя резидентами Арктической зоны РФ от <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, всего на получение этого статуса подано 24 заявки, сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на Дне арктического инвестора, который власти региона проводят в <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманске</a> вместе с министерством развития <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> и <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>.Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны заработал 28 августа. От Мурманской области подано уже 24 заявки… Недавно состоялось заседание комиссии, были рассмотрены в том числе две первые заявки от Мурманской области. Сегодня (в четверг) будет подписано соглашение о том, что они официально будут признаны резидентами Арктической зоны", - сказала Кузнецова.Первым резидентом стала компания "Норд стар" с инвестпроектом "Витино: морской порт и нефтебаза", который предполагает перезапуск простаивающего с 2014 года морского порта "Витино" на Белом море. Как сообщил журналистам гендиректор "Норд Стар" Денис Мартынов, порт "Витино" планируется запустить в первом квартале 2021 года, объем перевалки составит порядка 4 млн тонн груза в год, будет создано порядка 250 рабочих мест для местных жителей.Вторым резидентом стало ООО "Порт Лиинахамари". Всего от Мурманской области подано уже 24 заявки на получение статуса резидента АЗ РФ, добавила замгубернатора. "Это только начало. Уникальные условия для хозяйственной деятельности, для инвестиций. Все это делает нашу область уникальной с точки зрения инвестирования в нее. Помимо льгот по налогам и социальным взносам принципиально важно наличие земли и энергомощностей", - сказал журналистам губернатор Мурманской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a>.По его словам, власти Мурманской области совместно с Минобороны РФ приступили к инвентаризации земель, чтобы запустить те земли, которые сегодня не нужны военному ведомству, в гражданский оборот.
https://ria.ru/20200911/ryba-1577085459.html
арктика
мурманск
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андрей чибис, арктика, лев кузнецов, мурманск, мурманская область, экономика

В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны России

12:58 17.09.2020
140
© РИА Новости / Павел Львов Стела на въезде в Мурманск
 Стела на въезде в Мурманск - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Стела на въезде в Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Компания "Норд стар" и ООО "Порт Лиинахамари" стали первыми двумя резидентами Арктической зоны РФ от Мурманской области, всего на получение этого статуса подано 24 заявки, сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на Дне арктического инвестора, который власти региона проводят в Мурманске вместе с министерством развития Дальнего Востока и Арктики.
Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны заработал 28 августа. От Мурманской области подано уже 24 заявки… Недавно состоялось заседание комиссии, были рассмотрены в том числе две первые заявки от Мурманской области. Сегодня (в четверг) будет подписано соглашение о том, что они официально будут признаны резидентами Арктической зоны", - сказала Кузнецова.
Первым резидентом стала компания "Норд стар" с инвестпроектом "Витино: морской порт и нефтебаза", который предполагает перезапуск простаивающего с 2014 года морского порта "Витино" на Белом море. Как сообщил журналистам гендиректор "Норд Стар" Денис Мартынов, порт "Витино" планируется запустить в первом квартале 2021 года, объем перевалки составит порядка 4 млн тонн груза в год, будет создано порядка 250 рабочих мест для местных жителей.
Вторым резидентом стало ООО "Порт Лиинахамари". Всего от Мурманской области подано уже 24 заявки на получение статуса резидента АЗ РФ, добавила замгубернатора. "Это только начало. Уникальные условия для хозяйственной деятельности, для инвестиций. Все это делает нашу область уникальной с точки зрения инвестирования в нее. Помимо льгот по налогам и социальным взносам принципиально важно наличие земли и энергомощностей", - сказал журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Рыбная продукция - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 12:39Мурманская область
Под Мурманском открылся современный рыбоперерабатывающий завод
По его словам, власти Мурманской области совместно с Минобороны РФ приступили к инвентаризации земель, чтобы запустить те земли, которые сегодня не нужны военному ведомству, в гражданский оборот.
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Мурманская областьАндрей ЧибисАрктикаЛев КузнецовМурманскМурманская областьЭкономика
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