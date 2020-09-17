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Муфтият Дагестана осудил помывших обувь в храме военных
Муфтият Дагестана осудил уроженцев республики, помывших обувь в православном источнике Калининграда, соответствующее видеообращение размещено на официальной... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:03
2020-09-17T20:03
россия
новости - религия и мировоззрение
балтийский флот вмф россии
калининградская область
калининград
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<strong>МАХАЧКАЛА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Муфтият Дагестана осудил уроженцев республики, помывших обувь в православном источнике <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>, соответствующее видеообращение размещено на официальной странице организации в Instagram.Ранее в сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя в центре Калининграда. Военная прокуратура Балтийского флота подтвердила принадлежность присутствующих в ролике к военнослужащим одной из воинских частей <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> и заявила о начале проверки. Также проверку проводит центр по противодействию экстремизму УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>. Один из молодых людей, назвавшийся Расулом, позже записал видеообращение к калининградцам с извинениями."Недавно произошел неприятный инцидент: около святого источника молодые невежественные ребята помыли свою обувь. Муфтият Дагестана и совет ученых алимов особо осуждают подобные действия. Ведь ислам призывает относиться с уважением и терпимостью к другим конфессиям и не позволять себе подобного по отношению к их святыням", – сказал помощник муфтия региона Мухаммад Магомедов.Богослов пояснил, что оскорбление запрещено как по отношению к мусульманину, так и по отношению к немусульманам. Этот запрет относится и к их святыням.
//молодые невежественные ребята// Надо простить ребят. Мы же русские, православные.
20
Выступление исламского проповедника разумное, взвешенное и правильное, а поступок парней - чрезвычайно глупый и невежественный.
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россия
калининградская область
калининград
РИА Новости
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россия, новости - религия и мировоззрение, балтийский флот вмф россии, калининградская область, калининград

Муфтият Дагестана осудил помывших обувь в храме военных

20:03 17.09.2020
1892
© РИА Новости / Михаил ГоленковКафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 сен – РИА Новости. Муфтият Дагестана осудил уроженцев республики, помывших обувь в православном источнике Калининграда, соответствующее видеообращение размещено на официальной странице организации в Instagram.
Ранее в сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя в центре Калининграда. Военная прокуратура Балтийского флота подтвердила принадлежность присутствующих в ролике к военнослужащим одной из воинских частей Балтфлота и заявила о начале проверки. Также проверку проводит центр по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области. Один из молодых людей, назвавшийся Расулом, позже записал видеообращение к калининградцам с извинениями.
"Недавно произошел неприятный инцидент: около святого источника молодые невежественные ребята помыли свою обувь. Муфтият Дагестана и совет ученых алимов особо осуждают подобные действия. Ведь ислам призывает относиться с уважением и терпимостью к другим конфессиям и не позволять себе подобного по отношению к их святыням", – сказал помощник муфтия региона Мухаммад Магомедов.
Богослов пояснил, что оскорбление запрещено как по отношению к мусульманину, так и по отношению к немусульманам. Этот запрет относится и к их святыням.
31300347
Обсудить 2
РоссияНовости - Религия и мировоззрениеБалтийский флот ВМФ РоссииКалининградская областьКалининград
Популярные комментарии
//молодые невежественные ребята// Надо простить ребят. Мы же русские, православные.
17 сентября, 20:18
Александр АникинАлександр Аникин
1000514
Выступление исламского проповедника разумное, взвешенное и правильное, а поступок парней - чрезвычайно глупый и невежественный.
17 сентября, 20:32
Руслан ТлеужРуслан Тлеуж
1000013
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