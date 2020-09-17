https://ria.ru/20200917/muftiyat-1577411355.html

Муфтият Дагестана осудил помывших обувь в храме военных

Муфтият Дагестана осудил уроженцев республики, помывших обувь в православном источнике Калининграда, соответствующее видеообращение размещено на официальной... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:03

2020-09-17T20:03

2020-09-17T20:03

россия

новости - религия и мировоззрение

балтийский флот вмф россии

калининградская область

калининград

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<strong>МАХАЧКАЛА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Муфтият Дагестана осудил уроженцев республики, помывших обувь в православном источнике <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>, соответствующее видеообращение размещено на официальной странице организации в Instagram.Ранее в сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя в центре Калининграда. Военная прокуратура Балтийского флота подтвердила принадлежность присутствующих в ролике к военнослужащим одной из воинских частей <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> и заявила о начале проверки. Также проверку проводит центр по противодействию экстремизму УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>. Один из молодых людей, назвавшийся Расулом, позже записал видеообращение к калининградцам с извинениями."Недавно произошел неприятный инцидент: около святого источника молодые невежественные ребята помыли свою обувь. Муфтият Дагестана и совет ученых алимов особо осуждают подобные действия. Ведь ислам призывает относиться с уважением и терпимостью к другим конфессиям и не позволять себе подобного по отношению к их святыням", – сказал помощник муфтия региона Мухаммад Магомедов.Богослов пояснил, что оскорбление запрещено как по отношению к мусульманину, так и по отношению к немусульманам. Этот запрет относится и к их святыням.

Александр Аникин //молодые невежественные ребята// Надо простить ребят. Мы же русские, православные. 20

Руслан Тлеуж Выступление исламского проповедника разумное, взвешенное и правильное, а поступок парней - чрезвычайно глупый и невежественный. 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - религия и мировоззрение, балтийский флот вмф россии, калининградская область, калининград