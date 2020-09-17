https://ria.ru/20200917/moskva-1577400614.html

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и дожде с грозой до конца дня

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об ожидающихся до конца дня ветре с порывами до 21-26 метров в секунду, а также дожде с грозой. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:29

2020-09-17T17:29

2020-09-17T17:29

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Московский главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> распространил экстренное предупреждение об ожидающихся до конца дня ветре с порывами до 21-26 метров в секунду, а также дожде с грозой."По прогнозам синоптиков <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромет</a>, сегодня, 17 сентября, в городе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> до конца суток сохранится гроза, сильный дождь, град, при грозе ожидается усиление ветра порывами до 21-26 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство также советует не оставлять детей без присмотра.

https://realty.ria.ru/20200911/veter-1577077555.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество