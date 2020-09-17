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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и дожде с грозой до конца дня
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об ожидающихся до конца дня ветре с порывами до 21-26 метров в секунду, а также дожде с грозой. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:29
2020-09-17T17:29
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Московский главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> распространил экстренное предупреждение об ожидающихся до конца дня ветре с порывами до 21-26 метров в секунду, а также дожде с грозой."По прогнозам синоптиков <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромет</a>, сегодня, 17 сентября, в городе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> до конца суток сохранится гроза, сильный дождь, град, при грозе ожидается усиление ветра порывами до 21-26 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство также советует не оставлять детей без присмотра.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и дожде с грозой до конца дня

17:29 17.09.2020
270
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об ожидающихся до конца дня ветре с порывами до 21-26 метров в секунду, а также дожде с грозой.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, сегодня, 17 сентября, в городе Москве до конца суток сохранится гроза, сильный дождь, град, при грозе ожидается усиление ветра порывами до 21-26 метров в секунду", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство также советует не оставлять детей без присмотра.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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