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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200917/moskva-1577371400.html
В развитие промзон Москвы вложат семь триллионов рублей
Москва планирует привлечь для комплексного развития территорий промзон города частные инвестиции в размере 7 триллионов рублей, сообщает пресс-служба городского РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:52
2020-09-17T10:52
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
москва
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости</strong>. Москва планирует привлечь для комплексного развития территорий промзон города частные инвестиции в размере 7 триллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что правительство Москвы обследовало 100% городских промышленных территорий, и сегодня в проработке находятся проекты комплексного развития промзон общей площадью около 1,9 тысячи гектаров. Редевелопмент будет проводиться исключительно на средства инвесторов, без бюджетных вложений, подчеркивается в сообщении."В мировой практике комплексный подход к развитию территорий используется довольно редко, чаще всего это точечные проекты, которые инициирует бизнес, а не город. Москва же видит редевелопмент одним из приоритетных направлений и с точки зрения привлечения инвесторов, и с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики Москвы. Мы планируем привлечь в реорганизацию промзон частное финансирование общим объемом до 7 триллионов рублей. Для инвестора это шанс получить площадку и развивать на ней свои проекты, а для города - привести в порядок территории, которые не приносили доход и были неприглядны, а иногда и опасны для жителей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Efimov" target="_blank">Владимира Ефимова</a>.Планируется, что в результате реализации программ комплексного развития территорий поступления в столичный бюджет возрастут на 3 триллиона рублей и город получит около полумиллиона новых рабочих мест.
https://ria.ru/20200915/moskva-1577252732.html
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владимир ефимов (политик), москва

В развитие промзон Москвы вложат семь триллионов рублей

10:52 17.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москва планирует привлечь для комплексного развития территорий промзон города частные инвестиции в размере 7 триллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что правительство Москвы обследовало 100% городских промышленных территорий, и сегодня в проработке находятся проекты комплексного развития промзон общей площадью около 1,9 тысячи гектаров. Редевелопмент будет проводиться исключительно на средства инвесторов, без бюджетных вложений, подчеркивается в сообщении.
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 11:40Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Предприятия Москвы получили от города льготные займы на 500 млн рублей
"В мировой практике комплексный подход к развитию территорий используется довольно редко, чаще всего это точечные проекты, которые инициирует бизнес, а не город. Москва же видит редевелопмент одним из приоритетных направлений и с точки зрения привлечения инвесторов, и с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики Москвы. Мы планируем привлечь в реорганизацию промзон частное финансирование общим объемом до 7 триллионов рублей. Для инвестора это шанс получить площадку и развивать на ней свои проекты, а для города - привести в порядок территории, которые не приносили доход и были неприглядны, а иногда и опасны для жителей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Планируется, что в результате реализации программ комплексного развития территорий поступления в столичный бюджет возрастут на 3 триллиона рублей и город получит около полумиллиона новых рабочих мест.
"Один из приоритетов экономической стратегии Москвы - увеличение активности частных инвесторов. Нам важно, чтобы предприятия любого масштаба чувствовали себя уверенно, и были готовы вкладывать деньги в развитие своего бизнеса. Комплексное развитие территорий и девелопмент - отрасли, которые дают высокий мультипликативный эффект, каждый рубль, вкладываемый в такие проекты, дает стимул развитию еще нескольких отраслей", - отметил Ефимов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Москва
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