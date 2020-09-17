В развитие промзон Москвы вложат семь триллионов рублей
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москва планирует привлечь для комплексного развития территорий промзон города частные инвестиции в размере 7 триллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что правительство Москвы обследовало 100% городских промышленных территорий, и сегодня в проработке находятся проекты комплексного развития промзон общей площадью около 1,9 тысячи гектаров. Редевелопмент будет проводиться исключительно на средства инвесторов, без бюджетных вложений, подчеркивается в сообщении.
"В мировой практике комплексный подход к развитию территорий используется довольно редко, чаще всего это точечные проекты, которые инициирует бизнес, а не город. Москва же видит редевелопмент одним из приоритетных направлений и с точки зрения привлечения инвесторов, и с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики Москвы. Мы планируем привлечь в реорганизацию промзон частное финансирование общим объемом до 7 триллионов рублей. Для инвестора это шанс получить площадку и развивать на ней свои проекты, а для города - привести в порядок территории, которые не приносили доход и были неприглядны, а иногда и опасны для жителей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Планируется, что в результате реализации программ комплексного развития территорий поступления в столичный бюджет возрастут на 3 триллиона рублей и город получит около полумиллиона новых рабочих мест.
"Один из приоритетов экономической стратегии Москвы - увеличение активности частных инвесторов. Нам важно, чтобы предприятия любого масштаба чувствовали себя уверенно, и были готовы вкладывать деньги в развитие своего бизнеса. Комплексное развитие территорий и девелопмент - отрасли, которые дают высокий мультипликативный эффект, каждый рубль, вкладываемый в такие проекты, дает стимул развитию еще нескольких отраслей", - отметил Ефимов.