https://ria.ru/20200917/moskva-1577371400.html

В развитие промзон Москвы вложат семь триллионов рублей

Москва планирует привлечь для комплексного развития территорий промзон города частные инвестиции в размере 7 триллионов рублей, сообщает пресс-служба городского РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:52

2020-09-17T10:52

2020-09-17T10:52

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

москва

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости</strong>. Москва планирует привлечь для комплексного развития территорий промзон города частные инвестиции в размере 7 триллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что правительство Москвы обследовало 100% городских промышленных территорий, и сегодня в проработке находятся проекты комплексного развития промзон общей площадью около 1,9 тысячи гектаров. Редевелопмент будет проводиться исключительно на средства инвесторов, без бюджетных вложений, подчеркивается в сообщении."В мировой практике комплексный подход к развитию территорий используется довольно редко, чаще всего это точечные проекты, которые инициирует бизнес, а не город. Москва же видит редевелопмент одним из приоритетных направлений и с точки зрения привлечения инвесторов, и с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики Москвы. Мы планируем привлечь в реорганизацию промзон частное финансирование общим объемом до 7 триллионов рублей. Для инвестора это шанс получить площадку и развивать на ней свои проекты, а для города - привести в порядок территории, которые не приносили доход и были неприглядны, а иногда и опасны для жителей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Efimov" target="_blank">Владимира Ефимова</a>.Планируется, что в результате реализации программ комплексного развития территорий поступления в столичный бюджет возрастут на 3 триллиона рублей и город получит около полумиллиона новых рабочих мест.

https://ria.ru/20200915/moskva-1577252732.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), москва