Мишустин подписал документ о снижении рисков аварий на опасных объектах
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по снижению рисков негативных последствий аварий на опасных объектах, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"Новый порядок разработки планов мероприятий по ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах начнёт действовать с 1 января 2021 года. Его своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планы мероприятий, о которых идёт речь, должны разрабатывать организации и предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты. Такие документы содержат информацию о возможных сценариях аварий, конкретных мероприятиях, которые будут выполняться в таких ситуациях, о необходимых силах и средствах для ликвидации последствий.
"Обновлённое положение уточняет основания для внеочередного пересмотра плана и требования к его разработке, упрощает процедуру согласования планов с аварийно-спасительными службами, а также увеличивает срок действия планов для объектов I и II классов опасности", - добавляется в сообщении.
5 августа, 13:45Ростехнадзор приостановил строительство линии метро в Петербурге
Добавляется, что прежняя версия положения, принятая в 2013 году, утратит силу с 1 января 2021 года в рамках механизма "регуляторной гильотины". Проверку выполнения требований положения осуществляет Ростехнадзор в рамках контроля за соблюдением промышленной безопасности.