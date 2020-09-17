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Мишустин подписал документ о снижении рисков аварий на опасных объектах
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по снижению рисков негативных последствий аварий на опасных объектах, говорится в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:15
2020-09-17T12:15
михаил мишустин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о мерах по снижению рисков негативных последствий аварий на опасных объектах, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Отмечается, что планы мероприятий, о которых идёт речь, должны разрабатывать организации и предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты. Такие документы содержат информацию о возможных сценариях аварий, конкретных мероприятиях, которые будут выполняться в таких ситуациях, о необходимых силах и средствах для ликвидации последствий.Добавляется, что прежняя версия положения, принятая в 2013 году, утратит силу с 1 января 2021 года в рамках механизма "регуляторной гильотины". Проверку выполнения требований положения осуществляет <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Ростехнадзор</a> в рамках контроля за соблюдением промышленной безопасности.
https://realty.ria.ru/20200805/1575399179.html
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михаил мишустин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), экономика

Мишустин подписал документ о снижении рисков аварий на опасных объектах

12:15 17.09.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по снижению рисков негативных последствий аварий на опасных объектах, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"Новый порядок разработки планов мероприятий по ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах начнёт действовать с 1 января 2021 года. Его своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планы мероприятий, о которых идёт речь, должны разрабатывать организации и предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты. Такие документы содержат информацию о возможных сценариях аварий, конкретных мероприятиях, которые будут выполняться в таких ситуациях, о необходимых силах и средствах для ликвидации последствий.
"Обновлённое положение уточняет основания для внеочередного пересмотра плана и требования к его разработке, упрощает процедуру согласования планов с аварийно-спасительными службами, а также увеличивает срок действия планов для объектов I и II классов опасности", - добавляется в сообщении.
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Добавляется, что прежняя версия положения, принятая в 2013 году, утратит силу с 1 января 2021 года в рамках механизма "регуляторной гильотины". Проверку выполнения требований положения осуществляет Ростехнадзор в рамках контроля за соблюдением промышленной безопасности.
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Михаил МишустинФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Экономика
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