https://ria.ru/20200917/mishustin-1577377037.html

Мишустин подписал документ о снижении рисков аварий на опасных объектах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по снижению рисков негативных последствий аварий на опасных объектах, говорится в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:15

2020-09-17T12:15

2020-09-17T12:15

михаил мишустин

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о мерах по снижению рисков негативных последствий аварий на опасных объектах, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Отмечается, что планы мероприятий, о которых идёт речь, должны разрабатывать организации и предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты. Такие документы содержат информацию о возможных сценариях аварий, конкретных мероприятиях, которые будут выполняться в таких ситуациях, о необходимых силах и средствах для ликвидации последствий.Добавляется, что прежняя версия положения, принятая в 2013 году, утратит силу с 1 января 2021 года в рамках механизма "регуляторной гильотины". Проверку выполнения требований положения осуществляет <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Ростехнадзор</a> в рамках контроля за соблюдением промышленной безопасности.

https://realty.ria.ru/20200805/1575399179.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), экономика