https://ria.ru/20200917/mishonova-1577388530.html

Ксения Мишонова: нужен запрет услуг суррогатных матерей для иностранцев

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала в интервью РИА Новости, как регион справился с учебным годом в условиях... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:00

2020-09-17T16:00

2020-09-17T16:00

россия

ксения мишонова

интервью

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<em>Уполномоченный по правам ребенка в Московской области <a href="https://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova" target="_blank">Ксения Мишонова</a> рассказала в интервью РИА Новости, как регион справился с учебным годом в условиях пандемии, о подготовке области к реализации поручения президента России Владимира Путина по обеспечению школьников младших классов бесплатным горячим питанием, продвижении регионального проекта "Бесконфликтная школа", направленного на снижение буллинга в системе образования, а также о том, станет ли Подмосковье первым субъектом в РФ, где на законодательном уровне будет проработан вопрос о профилактике выпадения детей из окон. Беседовала Алена Самарева.</em><strong>– Ксения Владимировна, начнем, пожалуй, с самых актуальных вопросов. Этот год заметно отличается от всех предыдущих лет наличием пандемии, которая повлияла абсолютно на все сферы нашей жизни. Как вы оцениваете прошедший учебный год в условиях коронавируса? Подмосковье справилось с этим вызовом?</strong>– Пандемия была серьезным вызовом прежде всего для нашего образования. Я очень хорошо запомнила момент, когда дети ушли на дистанционное обучение, фактически за неделю мы решили вопрос с обеспечением компьютерами, чтобы организовать во всех семьях дистанционное обучение. Я считаю, что мы прекрасно справились с вызовами прошлого года, даже несмотря на пандемию. Мы с уверенностью можем гордиться нашими выпускниками, особенно мультибалльниками по результатам <a href="https://ria.ru/event_Edinyjj_gosudarstvennyjj_ehkzamen_EGEH" target="_blank">ЕГЭ</a>. Директора школ серьезно проработали вопрос организации безопасности в школах, связанный с ограничениями на фоне пандемии. Естественно, заболеваемость коронавирусом в образовательных учреждениях Подмосковья была так же, как и во всех других регионах России, я думаю. Но пандемия не помешала нам хорошо закончить этот учебный год. По моему мнению, опыт этого года доказал, что ЕГЭ необязательно сдавать всем детям. Наш аппарат выступает за отмену итоговых экзаменов для всех школьников, их нужно оставить только для тех, кто хочет поступать в вузы. Это снизило бы стрессовую ситуацию для детей, родителей и учителей, помогло бы сфокусировать внимание педагогов на тех детях и предметах, которые они хотят изучать досконально. Кроме того, это увеличило бы количество детей, которые продолжат учебу в 10 классе, потому что большинство из них сейчас отказывают себе в этом исключительно из-за страха перед ЕГЭ.<strong>– В этом году действительно увеличилось количество выпускников, получивших высокие баллы по итогам ЕГЭ. Расскажите, а как Подмосковье подготовилось к выполнению поручения президента РФ Владимира Путина в части организации для учеников младших классов бесплатного горячего питания? Кем выступает в этой инициативе уполномоченный по правам ребенка? В чем заключается его задача?</strong>– Перед 1 сентября мы ездили по школам и проверяли готовность пищеблоков к исполнению этого нового поручения президента. Наш аппарат уполномоченного по правам ребенка совместно с региональным министерством образования участвовал в разъяснении некоторых моментов, вопросов, которые возникали у родителей на первой неделе учебного года. Многие не понимали, какое питание положено детям, какое и для каких категорий детей существует бесплатное льготное питание, какую еду они будут получать бесплатно. Что касается школ, к ним всегда особое внимание. Когда я хожу по пищеблокам, то меня волнует, в какой посуде детям готовят, из какой посуды они едят, я обращаю внимание на столовые приборы, на мебель, на состояние пищеблоков, тоже пробую еду. Конечно же, мы реагируем на все жалобы, которые получаем от родителей. Вы знаете, что в Московской области в прошлом году была запущена программа "Родительский контроль", она помогает сократить сроки рассмотрения претензий на некачественное питание в школах, поскольку существует постоянный родительский контроль. Активные родители находятся на связи с руководством школы, которая должна обращать внимание на претензии и передавать их поставщику или пищевому комбинату, который занимается этим образовательным учреждением. Это действенная мера. Я призываю всех родителей участвовать в проекте, не стесняться, записываться в школы, приходить и пробовать то, чем кормят ваших детей. Если что-то не нравится, писать жалобы и претензии. В целом все замечания, связанные с организацией горячего питания в школах региона, мы устранили до начала учебного года. Сейчас объем горячего питания в школах вырос, и нам нужно тщательнее следить за тем, чтобы все соответствовало нормам и стандартам СанПиНа. Также здесь очень важно спрашивать детей, чем они завтракали и насколько был теплым этот завтрак. Понятно, что отлаживаться еще будет какое-то время этот процесс, но я убеждена, что как раз у нас, в Подмосковье, с этим дело обстоит намного лучше, чем в других регионах РФ, потому что нам правительство дало на решение этой проблемы целый год.<strong>– Подмосковье вообще первый регион в РФ, насколько я знаю, который внедрил эту систему сразу и для всех малышей. Вопрос по теме взрослых учеников: как на сегодняшний день в Московской области реализуется региональный проект "Бесконфликтная школа"? Какие вопросы в сфере образования с помощью этой инициативы удалось вывести на контраст? Выявились ли в подмосковной системе образования какие-нибудь подводные камни?</strong>– Мы запустили этот проект в конце прошлого года. Причем мы его запустили осознанно, проанализировав предварительно динамику поступающих к нам обращений. Выяснилось, что с 2017 года увеличивается количество обращений, связанных с конфликтами в образовательных учреждениях. Совместно с министерством образования региона было принято решение, что мы запускаем этот пилотный проект в десяти городах Подмосковья: Королев, Павловский Посад, Химки, Подольск, Люберцы, Мытищи, Лобня, Богородский, Сергиев Посад. Но для меня этот проект все равно рассчитан на все Подмосковье, и, конечно, мы ездим в разные муниципалитеты и везде продвигаем идею бесконфликтной среды. Зачастую учителя сами создают конфликтные ситуации. Возможно, они делают это не нарочно, но давая оценку тому или иному действию ребенка или его знаниям, они иногда подогревают конфликт. Бывают случаи, когда учителя делают вид, что не замечают конфликта, отстраняются, стараются не вмешиваться, считают, что дети сами разберутся. Дети сами не разберутся. Здесь важно поменять сознание педагогов. Если говорить о статистике, то в 2017 году у нас было 119 обращений по школьным конфликтам, в 2018 году – 137, а за 2019 год мы получили 100 обращений, то есть за счет внедрения проекта "Бесконфликтная школа" в образовательные учреждения нам удалось на 25% сократить количество обращений, которые приходят в наш аппарат уполномоченного по правам ребенка. Нам важно, чтобы школа была местом, куда не страшно ходить, где комфортно, безопасно и интересно. Следует отметить, что у нас очень многие педагоги прошли семинары по повышению квалификации по медиации школьных конфликтов. Иногда отдельные лица в родительском сообществе тоже подвергаются буллингу. Это большой клубок, который мы пытаемся распутать. Мы считаем, что в каждой школе должны быть люди с компетенцией медиаторов, а директору необходимо понимать, как вести себя в конфликтной ситуации. Опять же, мы в октябре 2019 года провели опрос среди школьников и выяснили, что 37% из почти 14 тысяч детей периодически наблюдают буллинг и травлю в своей школе, 14% признались, что они сами были жертвами буллинга. В рамках проекта "Бесконфликтная школа" мы обучили элементам медиации более 300 педагогов в Московской области, которые передадут эти знания, я уверена, своим коллегам. Безусловно, для нас важна поддержка со стороны педагогического сообщества, чтобы они признали, что эти проблемы решать надо, потому что конфликт в школе среди одноклассников – это мина замедленного действия. Когда наступит предел, сказать нельзя. Что будет предпринимать ребенок, доведенный до края? Я надеюсь, что к концу текущего года мы подключим к этому проекту все 1,5 тысячи школ Подмосковья.<strong>– Вы не единожды отмечали невозможность предметно регулировать правовые вопросы, связанные с суррогатным материнством. Можете ли оценить ситуацию с суррогатным материнством в Подмосковье? Часто ли к вам поступают подобные запросы, вопросы, просьбы как от самих суррогатных матерей, так и биологических родителей ребенка?</strong>– Мне хотелось бы ответить немного шире, потому что у нас на федеральном уровне нет официальной статистики по суррогатному материнству. Мы не знаем точно, сколько таких детей рождаются каждый год, это только приблизительные данные от частных репродуктивных центров, которые предоставляют такую услугу. Что касается нашего аппарата, то ко мне были обращения, они бывают очень редко и в основном связаны с несовершенством российского законодательства в этой сфере. Несмотря на то, что у нас вроде как разрешено суррогатное материнство, но оно жестко не регламентируется, на этой почве возникают конфликты между суррогатной мамой и биологическими родителями. Бывает так, что вы подписали договор с суррогатной мамой, а она его не выполняет и призвать ее к ответственности практически невозможно. Еще распространенная история, когда суррогатная мама отказывается передавать ребенка биологическим родителям. В этой истории наш закон никого не защищает: ни одну сторону, ни другую. И здесь, конечно, нам важно наше законодательство в этой сфере регламентировать, пересмотреть. И есть еще один момент, он как раз связан со скандалами в этой сфере, когда заказчиком суррогатного материнства выступают иностранные граждане, которые пользуются вот таким репродуктивным методом у нас в стране, потому что суррогатное материнство во многих странах запрещено либо никак не регламентируется. Поэтому к нам приезжают иностранные граждане и пользуются вот такой возможностью. Здесь очень важно понимать, что мы должны знать судьбу детей, которые рождаются у нас в стране. Мы должны знать, в какие семьи дети попадают, и что с ними происходит дальше. Но в связи с тем, что сейчас это никак не регламентируется, мы не можем узнать судьбу таких малышей. На мой взгляд, нам нужно запретить иностранным гражданам участвовать в такой процедуре на территории России. У нас сейчас закон на стороне матери, которая родила ребенка, и не важно, какой у нее статус – суррогатный или нет. Она родила ребенка, и за ней остается первое и единственное право записать себя в свидетельство о рождении либо написать отказ на этого ребенка. И вне зависимости от того, какой контракт был с суррогатной матерью, это право за ней остается. Для биологических родителей это трагедия, если по каким-то причинам суррогатная мама отказывается отдавать им ребенка.<strong>– Еще одна важная тема: совсем недавно наш президент объявил о введении с 1 января 2021 года повышенного НДФЛ – 15% вместо 13% для людей, получающих свыше 5 миллионов рублей в год. Мера может дать бюджету дополнительные 60 миллиардов рублей в год. Эти средства, по словам Путина, будут направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций. Расскажите, сколько в Подмосковье таких детей и какие вклады в их здоровье регион ждет от этой инициативы?</strong>– Это замечательная инициатива, и мы очень рассчитываем на поддержку. Сейчас для всех регионов – могу сказать это с уверенностью, потому что общаюсь с коллегами, уполномоченными по правам ребенка из других регионов – особую тревогу вызывают дети со СМА (спинальная мышечная атрофия). Это тяжелое заболевание, которое требует невероятно дорогостоящего лечения. Мы бы хотели, чтобы эти деньги были направлены в том числе и на закупку лекарств для этих детей, потому что у нас сейчас в Подмосковье 43 ребенка со СМА, при этом шесть детей со СМА первого типа уже получают такие лекарства, закупленные на деньги региона. Деньги, необходимые на лекарства таким детишкам, поверьте мне, это неподъемные суммы ни для какого региона. Например, для подмосковных детей со СМА на первый год на закупку лекарства требуется около 2 миллиардов рублей, а каждый следующий год для поддерживающей терапии нам нужно еще по миллиарду рублей. Но это нужно всем регионам, а для нас важно каким-то образом обеспечить этих детей препаратом, который улучшает качество их жизни, дает надежду их родителям и позволяет им сохранять этих детей как полноценных членов нашего общества. Для нас очень важна сейчас тема детей со СМА, и мы очень надеемся, что деньги, которые будет получать государство от этой инициативы президента, от повышенного налога, будут идти и на этих детей тоже.<strong>– Недавно Минздрав РФ выпустил приказ, который регулирует посещение родственников в медицинских организациях, в том числе в реанимации. Противоречит ли это интересам родственников, детей?</strong>– Этот приказ нас разочаровал. Он противоречит всем мыслимым и немыслимым гуманным принципам и пониманию того, что мы можем сделать для близких людей, находящихся в тяжелейшем состоянии. Этот приказ в очередной раз ставит ситуацию в зависимость от настроения конкретного человека, конкретного врача, который примет решение, пускать вас в реанимацию или нет. Годы борьбы экспертного сообщества, которое обсуждало, что нам нужно не просто посещение, часы посещения – которые вы сейчас установите, а обычно это в рабочее время происходит, когда мы не можем это осуществить, – нам нужна возможность быть в круглосуточном режиме рядом со своим больным ребенком, родственником, родителями, которые находятся между жизнью и смертью, и потом, это такая вещь, реанимация, там может оказаться каждый из нас. Эта бумага противоречит правам взрослых людей, детей, и она противоречит всем человеческим принципам. Этот приказ нас всех унижает: мы будем зависеть от конкретного человека, опять это будет порождать просьбы, дары, что-то еще, чтобы тебя пустили к родному человеку. Не надо меня пускать, мне нужна возможность быть с этим человеком. Мы хотим быть рядом, когда, возможно, мало кто может помочь, кроме нас. И мы должны быть не по времени ограничены, а находиться там столько, сколько нужно, сколько мы сможем. Это мировая практика, она уже везде апробирована. Тем более если мы говорим о детях, недоношенных детишках, паллиативных детишках – это тоже доказано мировой и медицинской практикой, что дети недоношенные поправляются быстрее, растут быстрее, в их организме налаживается все быстрее, когда они рядом со своей теплой и родной мамой находятся, а не просто в помещении, утыканные трубками, а вокруг ходит медицинский персонал. Близкий человек, любовь близкого человека, его вера – этого ничто не может заменить. И даже люди, которые находятся в тяжелой ситуации, в тяжелом состоянии, после ДТП, операций, иногда нужно, чтобы кто-то пришел, взял за руку и сказал: "Я рядом, борись, живи, я рядом, ты мне нужен". Эти вещи нельзя формализовывать и вгонять в стандарты, нужно просто взять и принять решение, что да, тяжелая ситуация. В реанимации нам нужны близкие люди, которые будут помогать и ухаживать за человеком.<strong>– Президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль заявил, что Московская область может стать первым регионом в России, где законодательно будет проработан вопрос по профилактике выпадения детей из окон. Это действительно очень серьезная и актуальная государственная задача. Какие сейчас ведутся обсуждения на этот счет? Что конкретно будет предложено? Если можно – идея, сроки, реализация.</strong>– После встречи нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева с Леонидом Михайловичем Рошалем (сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор) и Анной Юрьевной Кузнецовой (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка) было высказано предложение, что Московская область может выработать единую концепцию безопасности детства в регионе. Что это значит? Конечно же, мы занимаемся случаями не только выпадения из окон, нас волнуют все случаи и происшествия, которые случаются с нашими детьми, это так же случаи травмирования и гибели. Для нас было важным собрать все, что делают министерства и ведомства на всех уровнях в области, определить основные факторы риска, основные зоны, где мы теряем детей и где наши дети травмируются, чтобы как-то собрать это в единый документ, в единую программу взаимодействия между ведомствами и министерствами. Мы будем предлагать изменения в законы как на региональный уровень, так и на федеральный, о чем нас просила Кузнецова. Цель этого – посмотреть глобально на систему безопасности детей. Это будет большая комплексная программа, в которую сейчас все министерства и ведомства вносят свои предложения. Мы сейчас делаем большой шаг в плане профилактики выпадения детей из окон, который волнует Рошаля и нас. С 1 августа выпущено требование об обязательной установке ограничителей на окна в новостройках. Также особое внимание мы уделим родителям, потому что 90% трагедий происходят по недосмотру и нашей халатности. Мы многое делаем в Подмосковье, чтобы эту статистику удерживать или снижать. Например, количество детей, погибших в ДТП, существенно снизилось в регионе за последние годы. "Безопасность детства" – один из приоритетных проектов. Мы хотим, чтобы наши дети меньше травмировались, не погибали. К этой проблеме нужен многогранный подход, и мы надеемся, что тот продукт, который выйдет после работы со всеми министерствами и консультаций с экспертами и специалистами, поможет нам как раз в этой задаче – снизить детскую смертность и травматизм.

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https://ria.ru/20200709/1574088400.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ксения мишонова, интервью