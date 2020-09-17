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Миронов рассказал, что планирует обсудить на встрече с Путиным
Глава "Справедливой России" Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости назвал бюджет и законодательное обеспечение поправок к конституции основными темами... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:48
2020-09-17T16:00
россия
сергей миронов
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Глава "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> в разговоре с РИА Новости назвал бюджет и законодательное обеспечение поправок к конституции основными темами предстоящей встречи глав фракций с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, отметив что планирует поговорить о них с президентом, также будут обсуждаться итоги единого дня голосования.Глава СР отметил, что кроме того в ходе встречи будут подведены итоги единого дня голосования, участники также обсудят планы на будущее.Ранее Миронов сообщил, что Путин встретится с руководителями думских фракций в первой декаде октября, встреча пройдет в режиме видеоконференции.До этого лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> сообщил РИА Новости, что на отправленное президенту РФ Владимиру Путину обращение о встрече с лидерами фракций <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> получен ответ о согласии на ее проведение, о дате и формате мероприятия решения пока нет.
https://ria.ru/20200814/1575801237.html
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россия, сергей миронов, госдума рф, политика

Миронов рассказал, что планирует обсудить на встрече с Путиным

15:48 17.09.2020 (обновлено: 16:00 17.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава "Справедливой России" Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости назвал бюджет и законодательное обеспечение поправок к конституции основными темами предстоящей встречи глав фракций с президентом России Владимиром Путиным, отметив что планирует поговорить о них с президентом, также будут обсуждаться итоги единого дня голосования.

"Здесь, скорее, мы всегда слушаем президента. Он всегда что-то нам говорит о видении тех задач, которые он считает необходимым решать законодателям, но для нас же тоже очевидно, что законодательное обеспечение реализации этих поправок (к конституции), которые одобрены населением граждан нашей страны, это самое главное, и уже прикинули мы, что (потребуется) около 100 законопроектов. Ну, конечно, бюджет каждую осень - вот основные темы, и на эти темы мы тоже будем говорить", - сказал Миронов.

Глава СР отметил, что кроме того в ходе встречи будут подведены итоги единого дня голосования, участники также обсудят планы на будущее.
Ранее Миронов сообщил, что Путин встретится с руководителями думских фракций в первой декаде октября, встреча пройдет в режиме видеоконференции.
До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что на отправленное президенту РФ Владимиру Путину обращение о встрече с лидерами фракций Госдумы получен ответ о согласии на ее проведение, о дате и формате мероприятия решения пока нет.
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РоссияСергей МироновГосдума РФПолитика
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