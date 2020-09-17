https://ria.ru/20200917/mironov-1577392845.html

Миронов рассказал, что планирует обсудить на встрече с Путиным

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости назвал бюджет и законодательное обеспечение поправок к конституции основными темами... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:48

2020-09-17T15:48

2020-09-17T16:00

россия

сергей миронов

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Глава "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> в разговоре с РИА Новости назвал бюджет и законодательное обеспечение поправок к конституции основными темами предстоящей встречи глав фракций с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, отметив что планирует поговорить о них с президентом, также будут обсуждаться итоги единого дня голосования.Глава СР отметил, что кроме того в ходе встречи будут подведены итоги единого дня голосования, участники также обсудят планы на будущее.Ранее Миронов сообщил, что Путин встретится с руководителями думских фракций в первой декаде октября, встреча пройдет в режиме видеоконференции.До этого лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> сообщил РИА Новости, что на отправленное президенту РФ Владимиру Путину обращение о встрече с лидерами фракций <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> получен ответ о согласии на ее проведение, о дате и формате мероприятия решения пока нет.

https://ria.ru/20200814/1575801237.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей миронов, госдума рф, политика