https://ria.ru/20200917/meksika-1577364251.html

В Мексике шестилетнего ребенка убили в перестрелке полиции с преступником

Ребёнок шести лет получил огнестрельное ранение в живот в ходе перестрелки муниципальной полиции с преступником, которая развернулась рядом с его домом в городе РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T07:02

2020-09-17T07:02

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тихуана

мексика

в мире

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<strong>МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости.</strong> Ребёнок шести лет получил огнестрельное ранение в живот в ходе перестрелки муниципальной полиции с преступником, которая развернулась рядом с его домом в городе <a href="http://ria.ru/location_Tijuana/" target="_blank" data-auto="true">Тихуана</a>, смерть зафиксировали врачи местной клиники, сообщили местные СМИ.Офицеры полиции доставили раненого ребенка в ближайшую частную клинику, однако спасти его не удалось.По информации СМИ, трагедия произошла после того как преступник ограбил магазин и пытался скрыться от полиции на пустыре рядом с домом мальчика, открыв по ним огонь. По различным версиям пуля могла быть выпущена как преступником, погибшим в перестрелке, так и сотрудниками муниципальной полиции Тихуаны.Мэр города выразил соболезнования семье погибшего, которая требует правосудия, и выразил надежду на то, что прокуратура определит виновных в преступлении. Четверо полицейских отстранены от службы на время следствия.

https://ria.ru/20191201/1561794427.html

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тихуана

мексика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихуана, мексика, в мире