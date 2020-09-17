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В Мексике шестилетнего ребенка убили в перестрелке полиции с преступником
Ребёнок шести лет получил огнестрельное ранение в живот в ходе перестрелки муниципальной полиции с преступником, которая развернулась рядом с его домом в городе РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T07:02
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тихуана
мексика
в мире
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<strong>МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости.</strong> Ребёнок шести лет получил огнестрельное ранение в живот в ходе перестрелки муниципальной полиции с преступником, которая развернулась рядом с его домом в городе <a href="http://ria.ru/location_Tijuana/" target="_blank" data-auto="true">Тихуана</a>, смерть зафиксировали врачи местной клиники, сообщили местные СМИ.Офицеры полиции доставили раненого ребенка в ближайшую частную клинику, однако спасти его не удалось.По информации СМИ, трагедия произошла после того как преступник ограбил магазин и пытался скрыться от полиции на пустыре рядом с домом мальчика, открыв по ним огонь. По различным версиям пуля могла быть выпущена как преступником, погибшим в перестрелке, так и сотрудниками муниципальной полиции Тихуаны.Мэр города выразил соболезнования семье погибшего, которая требует правосудия, и выразил надежду на то, что прокуратура определит виновных в преступлении. Четверо полицейских отстранены от службы на время следствия.
https://ria.ru/20191201/1561794427.html
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тихуана
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тихуана, мексика, в мире

В Мексике шестилетнего ребенка убили в перестрелке полиции с преступником

07:02 17.09.2020 (обновлено: 07:26 17.09.2020)
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
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МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Ребёнок шести лет получил огнестрельное ранение в живот в ходе перестрелки муниципальной полиции с преступником, которая развернулась рядом с его домом в городе Тихуана, смерть зафиксировали врачи местной клиники, сообщили местные СМИ.

"Услышав выстрелы, я выбежала во двор и увидела лежащего сына, он играл там с младшим братом в воздушного змея, когда я перевернула его, увидела, что он ранен", - сообщила мать ребенка Моника Карраско изданию Uniradio Informa.

Офицеры полиции доставили раненого ребенка в ближайшую частную клинику, однако спасти его не удалось.
По информации СМИ, трагедия произошла после того как преступник ограбил магазин и пытался скрыться от полиции на пустыре рядом с домом мальчика, открыв по ним огонь. По различным версиям пуля могла быть выпущена как преступником, погибшим в перестрелке, так и сотрудниками муниципальной полиции Тихуаны.
Мэр города выразил соболезнования семье погибшего, которая требует правосудия, и выразил надежду на то, что прокуратура определит виновных в преступлении. Четверо полицейских отстранены от службы на время следствия.
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 01.12.2019
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В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
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