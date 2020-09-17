Онлайн-конференция, приуроченная ко Дню гражданской обороны
30 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя директора Департамента гражданской обороны и защиты населения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергея АКАТЬЕВА, приуроченную ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября.
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Что входит в понятие "гражданская оборона" на современном этапе? Чем сейчас она является для государства? Какие направления реализуются сейчас ведомством по развитию гражданской обороны? Какие мероприятия запланированы ко Дню гражданской обороны с учетом эпидемиологической ситуации в стране?
Также в мероприятии примет участие референт Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Алексей ЧИРИКОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Что входит в понятие "гражданская оборона" на современном этапе? Чем сейчас она является для государства? Какие направления реализуются сейчас ведомством по развитию гражданской обороны? Какие мероприятия запланированы ко Дню гражданской обороны с учетом эпидемиологической ситуации в стране?
Также в мероприятии примет участие референт Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Алексей ЧИРИКОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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