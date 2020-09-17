https://ria.ru/20200917/mchs-1577398285.html

Онлайн-конференция, приуроченная ко Дню гражданской обороны

РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:00

2020-09-17T17:00

2020-09-17T17:00

анонсы

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<strong>30 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя директора Департамента гражданской обороны и защиты населения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергея АКАТЬЕВА, приуроченную ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября.<br><br><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200930/952905504.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>Что входит в понятие "гражданская оборона" на современном этапе? Чем сейчас она является для государства? Какие направления реализуются сейчас ведомством по развитию гражданской обороны? Какие мероприятия запланированы ко Дню гражданской обороны с учетом эпидемиологической ситуации в стране? <br>Также в мероприятии примет участие референт Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Алексей ЧИРИКОВ.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы