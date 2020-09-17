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Онлайн-конференция, приуроченная ко Дню гражданской обороны
РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:00
2020-09-17T17:00
анонсы
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<strong>30 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя директора Департамента гражданской обороны и защиты населения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергея АКАТЬЕВА, приуроченную ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября.<br><br><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200930/952905504.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>Что входит в понятие "гражданская оборона" на современном этапе? Чем сейчас она является для государства? Какие направления реализуются сейчас ведомством по развитию гражданской обороны? Какие мероприятия запланированы ко Дню гражданской обороны с учетом эпидемиологической ситуации в стране? <br>Также в мероприятии примет участие референт Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Алексей ЧИРИКОВ.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, приуроченная ко Дню гражданской обороны

17:00 17.09.2020
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Читать ria.ru в
30 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя директора Департамента гражданской обороны и защиты населения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергея АКАТЬЕВА, приуроченную ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября.

Задать вопрос

Что входит в понятие "гражданская оборона" на современном этапе? Чем сейчас она является для государства? Какие направления реализуются сейчас ведомством по развитию гражданской обороны? Какие мероприятия запланированы ко Дню гражданской обороны с учетом эпидемиологической ситуации в стране?
Также в мероприятии примет участие референт Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Алексей ЧИРИКОВ.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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