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https://ria.ru/20200917/mali-1577396218.html
В МИД оценили ситуацию в Мали
Россия рассчитывает на скорейший возврат Мали к гражданской форме правления и на скорое проведение в этой стране демократических выборов, заявила официальный... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:31
2020-09-17T16:31
мария захарова
африканский союз
бамако
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Россия рассчитывает на скорейший возврат <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> к гражданской форме правления и на скорое проведение в этой стране демократических выборов, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."В связи с недавней силовой сменой власти в настоящий момент страна переживает сложный период в своей истории. Мы рассчитываем на скорейший возврат Мали к гражданской форме правления на основе инклюзивного общенационального диалога с прицелом на проведение после непродолжительного переходного периода свободных и демократических выборов при содействии Экономического сообщества западноафриканских государств и <a href="http://ria.ru/organization_Afrikanskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Африканского союза</a>", - сказала Захарова на брифинге в четверг.На прошлой неделе в субботу военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев и будет сформировано временное правительство, при этом временным президентом может быть как гражданский, так и военный. Однако одна из главных оппозиционных партий "Движение 5 июня — Объединение патриотических сил Мали" (M5-RFP) отвергла "дорожную карту" переходного периода.Мятеж в Мали произошел на фоне гражданских волнений, возглавляющая которые оппозиционная партия M5-RFP требовала отставки президента Ибрагима Бубакара Кейта. Мятеж начался 18 августа на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
https://ria.ru/20200826/mali-1576315095.html
бамако
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мария захарова, африканский союз, бамако, мали, в мире

В МИД оценили ситуацию в Мали

16:31 17.09.2020
106
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на скорейший возврат Мали к гражданской форме правления и на скорое проведение в этой стране демократических выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В связи с недавней силовой сменой власти в настоящий момент страна переживает сложный период в своей истории. Мы рассчитываем на скорейший возврат Мали к гражданской форме правления на основе инклюзивного общенационального диалога с прицелом на проведение после непродолжительного переходного периода свободных и демократических выборов при содействии Экономического сообщества западноафриканских государств и Африканского союза", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
На прошлой неделе в субботу военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев и будет сформировано временное правительство, при этом временным президентом может быть как гражданский, так и военный. Однако одна из главных оппозиционных партий "Движение 5 июня — Объединение патриотических сил Мали" (M5-RFP) отвергла "дорожную карту" переходного периода.
Мятеж в Мали произошел на фоне гражданских волнений, возглавляющая которые оппозиционная партия M5-RFP требовала отставки президента Ибрагима Бубакара Кейта. Мятеж начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
Военнослужащие в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Мятежники в Мали встретились с главой местной миссии ООН
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