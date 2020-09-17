В МИД оценили ситуацию в Мали
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на скорейший возврат Мали к гражданской форме правления и на скорое проведение в этой стране демократических выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В связи с недавней силовой сменой власти в настоящий момент страна переживает сложный период в своей истории. Мы рассчитываем на скорейший возврат Мали к гражданской форме правления на основе инклюзивного общенационального диалога с прицелом на проведение после непродолжительного переходного периода свободных и демократических выборов при содействии Экономического сообщества западноафриканских государств и Африканского союза", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
На прошлой неделе в субботу военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев и будет сформировано временное правительство, при этом временным президентом может быть как гражданский, так и военный. Однако одна из главных оппозиционных партий "Движение 5 июня — Объединение патриотических сил Мали" (M5-RFP) отвергла "дорожную карту" переходного периода.
Мятеж в Мали произошел на фоне гражданских волнений, возглавляющая которые оппозиционная партия M5-RFP требовала отставки президента Ибрагима Бубакара Кейта. Мятеж начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
26 августа, 09:28Мятежники в Мали встретились с главой местной миссии ООН