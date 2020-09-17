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Фото Светланы Лободы в коротком платье взбудоражило поклонников
Певица Светлана Лобода поделилась новым снимком, на котором она позирует в коротком платье. Фото, опубликованное в Instagram, произвело фурор среди фанатов... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:35
2020-09-17T17:35
шоу-бизнес
светлана лобода
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Loboda/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Лобода</a> поделилась новым снимком, на котором она позирует в коротком платье. Фото, опубликованное в Instagram, произвело фурор среди фанатов артистки и заставило их восхищаться ее стройными ногами.Исполнительница хита "Пуля-дура", отдыхающая на острове Миконос, запечатлела себя на ночной прогулке. Для нее Лобода выбрала сияющее короткое платье, которое подчеркнуло ее длинные ноги, блестящую сумочку и золотые босоножки. "Хорошо этим вечером у моря. Как легко и спокойно. Вот если бы тебя еще рядом…", — загадочно написала она. Фанаты высоко оценили образ исполнительницы. "Вы как всегда огонь", "Шикарная женщина", "Прекрасные ноги", "Восхитительная", "Королева", "Огонь", "Бесконечные ноги", "Супер фото" — прокомментировали подписчики.
https://ria.ru/20200912/loboda-1577123422.html
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60
шоу-бизнес, светлана лобода

Фото Светланы Лободы в коротком платье взбудоражило поклонников

17:35 17.09.2020
5875
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Loboda
Певица Loboda - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певица Светлана Лобода поделилась новым снимком, на котором она позирует в коротком платье. Фото, опубликованное в Instagram, произвело фурор среди фанатов артистки и заставило их восхищаться ее стройными ногами.
Исполнительница хита "Пуля-дура", отдыхающая на острове Миконос, запечатлела себя на ночной прогулке. Для нее Лобода выбрала сияющее короткое платье, которое подчеркнуло ее длинные ноги, блестящую сумочку и золотые босоножки. "Хорошо этим вечером у моря. Как легко и спокойно. Вот если бы тебя еще рядом…", — загадочно написала она.
Фанаты высоко оценили образ исполнительницы.
"Вы как всегда огонь", "Шикарная женщина", "Прекрасные ноги", "Восхитительная", "Королева", "Огонь", "Бесконечные ноги", "Супер фото" — прокомментировали подписчики.
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 01:13
Лобода в мини поразила подписчиков видом снизу
200306
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Шоу-бизнесСветлана Лобода
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