https://ria.ru/20200917/loboda-1577401285.html

Фото Светланы Лободы в коротком платье взбудоражило поклонников

Певица Светлана Лобода поделилась новым снимком, на котором она позирует в коротком платье. Фото, опубликованное в Instagram, произвело фурор среди фанатов... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:35

2020-09-17T17:35

2020-09-17T17:35

шоу-бизнес

светлана лобода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155609/57/1556095719_0:309:2047:1460_1400x0_80_0_0_b529626749de1c3d7b03bbce84eaa821.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Loboda/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Лобода</a> поделилась новым снимком, на котором она позирует в коротком платье. Фото, опубликованное в Instagram, произвело фурор среди фанатов артистки и заставило их восхищаться ее стройными ногами.Исполнительница хита "Пуля-дура", отдыхающая на острове Миконос, запечатлела себя на ночной прогулке. Для нее Лобода выбрала сияющее короткое платье, которое подчеркнуло ее длинные ноги, блестящую сумочку и золотые босоножки. "Хорошо этим вечером у моря. Как легко и спокойно. Вот если бы тебя еще рядом…", — загадочно написала она. Фанаты высоко оценили образ исполнительницы. "Вы как всегда огонь", "Шикарная женщина", "Прекрасные ноги", "Восхитительная", "Королева", "Огонь", "Бесконечные ноги", "Супер фото" — прокомментировали подписчики.

https://ria.ru/20200912/loboda-1577123422.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, светлана лобода