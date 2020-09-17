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https://ria.ru/20200917/liviya-1577395549.html
В ЛНА прокомментировали планируемую отставку главы ПНС Ливии
Планируемая отставка главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа ничего не значит для Ливийской национальной армии (ЛНА), войну она... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:20
2020-09-17T16:20
обострение конфликта в ливии
ахмед аль-мисмари
халифа хафтар
триполи
ливия
марокко
в мире
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<strong>КАИР, 17 сен - РИА Новости.</strong> Планируемая отставка главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа ничего не значит для Ливийской национальной армии (ЛНА), войну она ведет против группировок, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА генерал-майор <a href="http://ria.ru/person_Akhmed_al-Mismari/" target="_blank" data-auto="true">Ахмед аль-Мисмари</a>.Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж в среду вечером заявил о намерении передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября."Отставка Сарраджа для нас ничего не означает, наша борьба не против него, а против терроризма и преступных вооруженных группировок, анархии в сфере безопасности, а эта борьба началась еще до появления Сарраджа", - заявил спикер ЛНА.Военный также отметил, что "отставка Сарраджа лишит вооруженные группировки какого-либо прикрытия, какой-либо легитимности".Ранее аль-Мисмари в интервью РИА Новости заявил, что Файез Саррадж "подвергается сильному давлению со стороны вооруженных группировок, в особенности отрядов из города Мисурата контролируемых главой МВД ПНС Фатхи Башагой. Также, отметил военный, руководитель правительства в Триполи "находится под давлением со стороны Турции, и ряда других стран, которые осуществляют проект иностранного господства над ресурсами ливийского народа".Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, объявляя о планируемой в октябре отставке, пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового Президентского совета Ливии.Файез Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.С 6 по 10 сентября в марокканской Бузнике состоялись переговоры между делегациями от Высшего государственного совета Ливии (ВГС), представляющего Триполи, и парламента, заседающего в Тобруке. Встречи носили подготовительный характер, предваряя заседание межливийской переговорной комиссии в Женеве 17-28 сентября.Результатом переговоров стало достижение полномасштабного соглашения относительно распределения госинститутов.Ранее вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик заявил РИА Новости, что проходящие в <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a> переговоры посвящены распределению государственных постов в стране. Он пояснил, что речь идет не о конкретных именах, а о фиксации определенного количества мест за каждым из трех регионов страны (трех исторических областей Ливии) - Киренаикой, Феццаном и Триполитанией.В <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.
https://ria.ru/20200703/1573873217.html
https://ria.ru/20200913/khaftar-1577153541.html
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обострение конфликта в ливии, ахмед аль-мисмари, халифа хафтар, триполи, ливия, марокко, в мире

В ЛНА прокомментировали планируемую отставку главы ПНС Ливии

16:20 17.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ливии Фаез ас-Саррадж
Премьер-министр Ливии Фаез ас-Саррадж - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Премьер-министр Ливии Фаез ас-Саррадж . Архивное фото
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КАИР, 17 сен - РИА Новости. Планируемая отставка главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа ничего не значит для Ливийской национальной армии (ЛНА), войну она ведет против группировок, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.
Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж в среду вечером заявил о намерении передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября.
"Отставка Сарраджа для нас ничего не означает, наша борьба не против него, а против терроризма и преступных вооруженных группировок, анархии в сфере безопасности, а эта борьба началась еще до появления Сарраджа", - заявил спикер ЛНА.
Военный также отметил, что "отставка Сарраджа лишит вооруженные группировки какого-либо прикрытия, какой-либо легитимности".
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Ранее аль-Мисмари в интервью РИА Новости заявил, что Файез Саррадж "подвергается сильному давлению со стороны вооруженных группировок, в особенности отрядов из города Мисурата контролируемых главой МВД ПНС Фатхи Башагой. Также, отметил военный, руководитель правительства в Триполи "находится под давлением со стороны Турции, и ряда других стран, которые осуществляют проект иностранного господства над ресурсами ливийского народа".
Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, объявляя о планируемой в октябре отставке, пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового Президентского совета Ливии.
Файез Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.
С 6 по 10 сентября в марокканской Бузнике состоялись переговоры между делегациями от Высшего государственного совета Ливии (ВГС), представляющего Триполи, и парламента, заседающего в Тобруке. Встречи носили подготовительный характер, предваряя заседание межливийской переговорной комиссии в Женеве 17-28 сентября.
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Ранее вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик заявил РИА Новости, что проходящие в Марокко переговоры посвящены распределению государственных постов в стране. Он пояснил, что речь идет не о конкретных именах, а о фиксации определенного количества мест за каждым из трех регионов страны (трех исторических областей Ливии) - Киренаикой, Феццаном и Триполитанией.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
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Обострение конфликта в ЛивииАхмед аль-МисмариХалифа ХафтарТриполиЛивияМароккоВ мире
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