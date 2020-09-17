https://ria.ru/20200917/liven-1577413863.html

Около 20 обращений о подтоплениях поступило в Мосводосток

Порядка 20 обращений поступило в диспетчерскую службу Мосводостока о подтоплениях в Москве из-за сильного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T21:28

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россия

жкх

мосводосток

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 20 обращений поступило в диспетчерскую службу <a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a> о подтоплениях в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> из-за сильного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В ведомстве заявили, что в усиленном режиме продолжают работать городские коммунальные службы. Более 300 аварийных бригад ГУП "Мосводосток" выполняют работы по обеспечению эффективного пропуска воды в дождеприемные решетки."В отдельных районах столицы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков. Благодаря слаженной работе коммунальных служб, предприняты все необходимые меры для оперативного устранения скоплений воды, которые возникали из-за сильного ливня и шквалистого ветра. Заявки и обращения жителей оперативно отработаны, в настоящее время крупных происшествий в городе не наблюдается", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200917/nepogoda-1577405119.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На Москву обрушился ливень: кадры очевидцев Сильный дождь с порывистым ветром обрушились на некоторые районы Москвы в четверг. По прогнозам синоптиков местами в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков - это треть месячной нормы. 2020-09-17T21:28 true PT1M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, мосводосток, москва, общество