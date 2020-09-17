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Около 20 обращений о подтоплениях поступило в Мосводосток
Порядка 20 обращений поступило в диспетчерскую службу Мосводостока о подтоплениях в Москве из-за сильного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:28
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россия
жкх
мосводосток
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 20 обращений поступило в диспетчерскую службу <a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a> о подтоплениях в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> из-за сильного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В ведомстве заявили, что в усиленном режиме продолжают работать городские коммунальные службы. Более 300 аварийных бригад ГУП "Мосводосток" выполняют работы по обеспечению эффективного пропуска воды в дождеприемные решетки."В отдельных районах столицы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков. Благодаря слаженной работе коммунальных служб, предприняты все необходимые меры для оперативного устранения скоплений воды, которые возникали из-за сильного ливня и шквалистого ветра. Заявки и обращения жителей оперативно отработаны, в настоящее время крупных происшествий в городе не наблюдается", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200917/nepogoda-1577405119.html
россия
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На Москву обрушился ливень: кадры очевидцев
Сильный дождь с порывистым ветром обрушились на некоторые районы Москвы в четверг. По прогнозам синоптиков местами в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков - это треть месячной нормы.
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россия, жкх, мосводосток, москва, общество

Около 20 обращений о подтоплениях поступило в Мосводосток

21:28 17.09.2020
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Порядка 20 обращений поступило в диспетчерскую службу Мосводостока о подтоплениях в Москве из-за сильного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" поступило порядка 20 обращений. По всем поступившим заявкам приняты оперативные меры по откачке и ликвидации скоплений воды, например: Газетный переулок, улица Маршала Захарова, Ореховый проезд, д. 35, корп. 3, улица Большая Никитская, улица Болотниковская, д. 4, корп. 1, улица Талдомская, д. 5", - рассказали агентству в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что в усиленном режиме продолжают работать городские коммунальные службы. Более 300 аварийных бригад ГУП "Мосводосток" выполняют работы по обеспечению эффективного пропуска воды в дождеприемные решетки.
"В отдельных районах столицы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков. Благодаря слаженной работе коммунальных служб, предприняты все необходимые меры для оперативного устранения скоплений воды, которые возникали из-за сильного ливня и шквалистого ветра. Заявки и обращения жителей оперативно отработаны, в настоящее время крупных происшествий в городе не наблюдается", - отметили в пресс-службе.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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РоссияЖКХМосводостокМоскваОбщество
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