https://ria.ru/20200917/liven-1577413863.html
Около 20 обращений о подтоплениях поступило в Мосводосток
Порядка 20 обращений поступило в диспетчерскую службу Мосводостока о подтоплениях в Москве из-за сильного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:28
2020-09-17T21:28
2020-09-17T21:28
россия
жкх
мосводосток
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 20 обращений поступило в диспетчерскую службу <a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a> о подтоплениях в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> из-за сильного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В ведомстве заявили, что в усиленном режиме продолжают работать городские коммунальные службы. Более 300 аварийных бригад ГУП "Мосводосток" выполняют работы по обеспечению эффективного пропуска воды в дождеприемные решетки."В отдельных районах столицы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков. Благодаря слаженной работе коммунальных служб, предприняты все необходимые меры для оперативного устранения скоплений воды, которые возникали из-за сильного ливня и шквалистого ветра. Заявки и обращения жителей оперативно отработаны, в настоящее время крупных происшествий в городе не наблюдается", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200917/nepogoda-1577405119.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Москву обрушился ливень: кадры очевидцев
Сильный дождь с порывистым ветром обрушились на некоторые районы Москвы в четверг. По прогнозам синоптиков местами в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков - это треть месячной нормы.
2020-09-17T21:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жкх, мосводосток, москва, общество