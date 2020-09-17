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Липецкая область
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Футбольный манеж построят в Липецке
Крытый футбольный манеж построят в областном центре Липецкой области в рамках федерального проекта министерства спорта "Спорт - норма жизни" национального... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:20
2020-09-17T11:20
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости</strong>. Крытый футбольный манеж построят в областном центре Липецкой области в рамках федерального проекта министерства спорта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, стоимость объекта составит около 740 миллионов рублей, из федерального бюджета будут выделены 460 миллионов рублей и около 280 миллионов рублей добавит региональный.Артамонов отметил, что объект должен быть сдан до первого ноября 2022. Планируется, что на стадионе с искусственным покрытием будут проводить учебно-тренировочные занятия, а также соревнования уровня профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Также там возведут здание манежа с трибунами на 500 человек, двухэтажную пристройку административно-бытового блока."Работы уже начались, подрядчик только выиграл конкурс и сразу вышел на объект. Мы обсуждаем, как ускорить работы. Сейчас им предстоит вывезти растительный грунт, потом сразу перейдут к заливке фундамента", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов

Футбольный манеж построят в Липецке

11:20 17.09.2020
27
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Крытый футбольный манеж построят в областном центре Липецкой области в рамках федерального проекта министерства спорта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, стоимость объекта составит около 740 миллионов рублей, из федерального бюджета будут выделены 460 миллионов рублей и около 280 миллионов рублей добавит региональный.
Сотрудник склада издательства Просвещение в Московской области. - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 16:42Липецкая область
Логистический комплекс построят в ОЭЗ "Липецк"
Артамонов отметил, что объект должен быть сдан до первого ноября 2022. Планируется, что на стадионе с искусственным покрытием будут проводить учебно-тренировочные занятия, а также соревнования уровня профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Также там возведут здание манежа с трибунами на 500 человек, двухэтажную пристройку административно-бытового блока.
"Работы уже начались, подрядчик только выиграл конкурс и сразу вышел на объект. Мы обсуждаем, как ускорить работы. Сейчас им предстоит вывезти растительный грунт, потом сразу перейдут к заливке фундамента", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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