https://ria.ru/20200917/lipetsk-1577373283.html
Футбольный манеж построят в Липецке
Крытый футбольный манеж построят в областном центре Липецкой области в рамках федерального проекта министерства спорта "Спорт - норма жизни" национального... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:20
2020-09-17T11:20
2020-09-17T11:20
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости</strong>. Крытый футбольный манеж построят в областном центре Липецкой области в рамках федерального проекта министерства спорта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, стоимость объекта составит около 740 миллионов рублей, из федерального бюджета будут выделены 460 миллионов рублей и около 280 миллионов рублей добавит региональный.Артамонов отметил, что объект должен быть сдан до первого ноября 2022. Планируется, что на стадионе с искусственным покрытием будут проводить учебно-тренировочные занятия, а также соревнования уровня профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Также там возведут здание манежа с трибунами на 500 человек, двухэтажную пристройку административно-бытового блока."Работы уже начались, подрядчик только выиграл конкурс и сразу вышел на объект. Мы обсуждаем, как ускорить работы. Сейчас им предстоит вывезти растительный грунт, потом сразу перейдут к заливке фундамента", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200915/kompleks-1577275944.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости
. Крытый футбольный манеж построят в областном центре Липецкой области в рамках федерального проекта министерства спорта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, стоимость объекта составит около 740 миллионов рублей, из федерального бюджета будут выделены 460 миллионов рублей и около 280 миллионов рублей добавит региональный.
Артамонов отметил, что объект должен быть сдан до первого ноября 2022. Планируется, что на стадионе с искусственным покрытием будут проводить учебно-тренировочные занятия, а также соревнования уровня профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Также там возведут здание манежа с трибунами на 500 человек, двухэтажную пристройку административно-бытового блока.
"Работы уже начались, подрядчик только выиграл конкурс и сразу вышел на объект. Мы обсуждаем, как ускорить работы. Сейчас им предстоит вывезти растительный грунт, потом сразу перейдут к заливке фундамента", - сказал Артамонов.