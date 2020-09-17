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https://ria.ru/20200917/legkostupova-1577377966.html
СК проверит обстоятельства смерти Легкоступовой
Следственный комитет ведет проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой, сообщил РИА Новости адвокат ее семьи Сергей Жорин. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:26
2020-09-17T13:06
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
сергей жорин
российская академия музыки имени гнесиных
лев лещенко
иосиф кобзон
хабаровск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Следственный комитет ведет проверку обстоятельств смерти певицы <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>, сообщил РИА Новости адвокат ее семьи Сергей Жорин.Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.По словам адвоката, на теле и голове певицы обнаружены многочисленные травмы - ушибы и гематомы, это не вяжется с версией ее мужа Юрия Фирсова, который утверждал, что она упала в ванной.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в больницу Легкоступова поступила "в состоянии комы, у нее диагностировали субдуральное кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени".Проверкой того, как Легкоступова получила травмы, изначально занималась полиция, потом прокуратура передала материалы в СК. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие склоняется к тому, что певицу не избивали, а она сама могла получить увечья в результате падения в квартире.Валентина Легкоступова – эстрадная российская певица, родилась в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> в 1965 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского по классу скрипки, училась в Московском музыкально-педагогическом институте (ныне <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_muzyki_imeni_Gnesinykh/" target="_blank" data-auto="true">Российская академия музыки) имени Гнесиных</a> на отделении эстрадного вокала у профессора Иосифа Кобзона.Впервые Легкоступова выступила на эстраде в 1985 году в Херсоне в сольном концерте с группой под управлением Сени Сон, в 1987 году исполнила песню "Ягода-малина", которая принесла ей большую популярность. С 1993 по 1995 год Легкоступова работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко. В августе 2016 года организовала Продюсерский центр Валентины Легкоступовой VL Music.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/legkostupova-1577372218.html
https://ria.ru/20200902/legkostupova-1576624970.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, сергей жорин, российская академия музыки имени гнесиных, лев лещенко, иосиф кобзон, хабаровск, происшествия

СК проверит обстоятельства смерти Легкоступовой

12:26 17.09.2020 (обновлено: 13:06 17.09.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет ведет проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой, сообщил РИА Новости адвокат ее семьи Сергей Жорин.
Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.
По словам адвоката, на теле и голове певицы обнаружены многочисленные травмы - ушибы и гематомы, это не вяжется с версией ее мужа Юрия Фирсова, который утверждал, что она упала в ванной.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 11:04
"Она пыталась защищаться". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
"Травмы со всех сторон тела не вяжутся с версией о единичном падении. Есть основания подозревать, что они были причинены насильственным путем. Точный ответ даст судебно-медицинская экспертиза, которую назначил Следственный комитет в рамках проверки обстоятельств смерти", - сказал Жорин.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в больницу Легкоступова поступила "в состоянии комы, у нее диагностировали субдуральное кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени".
Проверкой того, как Легкоступова получила травмы, изначально занималась полиция, потом прокуратура передала материалы в СК. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие склоняется к тому, что певицу не избивали, а она сама могла получить увечья в результате падения в квартире.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 13:00
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Валентина Легкоступова – эстрадная российская певица, родилась в Хабаровске в 1965 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского по классу скрипки, училась в Московском музыкально-педагогическом институте (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала у профессора Иосифа Кобзона.
Впервые Легкоступова выступила на эстраде в 1985 году в Херсоне в сольном концерте с группой под управлением Сени Сон, в 1987 году исполнила песню "Ягода-малина", которая принесла ей большую популярность. С 1993 по 1995 год Легкоступова работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко. В августе 2016 года организовала Продюсерский центр Валентины Легкоступовой VL Music.
2201514
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КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваСергей ЖоринРоссийская академия музыки имени ГнесиныхЛев ЛещенкоИосиф КобзонХабаровскПроисшествия
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