https://ria.ru/20200917/legkostupova-1577377966.html

СК проверит обстоятельства смерти Легкоступовой

Следственный комитет ведет проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой, сообщил РИА Новости адвокат ее семьи Сергей Жорин. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:26

2020-09-17T12:26

2020-09-17T13:06

культура

умерла валентина легкоступова

валентина легкоступова

сергей жорин

российская академия музыки имени гнесиных

лев лещенко

иосиф кобзон

хабаровск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Следственный комитет ведет проверку обстоятельств смерти певицы <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>, сообщил РИА Новости адвокат ее семьи Сергей Жорин.Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.По словам адвоката, на теле и голове певицы обнаружены многочисленные травмы - ушибы и гематомы, это не вяжется с версией ее мужа Юрия Фирсова, который утверждал, что она упала в ванной.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в больницу Легкоступова поступила "в состоянии комы, у нее диагностировали субдуральное кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени".Проверкой того, как Легкоступова получила травмы, изначально занималась полиция, потом прокуратура передала материалы в СК. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие склоняется к тому, что певицу не избивали, а она сама могла получить увечья в результате падения в квартире.Валентина Легкоступова – эстрадная российская певица, родилась в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> в 1965 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского по классу скрипки, училась в Московском музыкально-педагогическом институте (ныне <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_muzyki_imeni_Gnesinykh/" target="_blank" data-auto="true">Российская академия музыки) имени Гнесиных</a> на отделении эстрадного вокала у профессора Иосифа Кобзона.Впервые Легкоступова выступила на эстраде в 1985 году в Херсоне в сольном концерте с группой под управлением Сени Сон, в 1987 году исполнила песню "Ягода-малина", которая принесла ей большую популярность. С 1993 по 1995 год Легкоступова работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко. В августе 2016 года организовала Продюсерский центр Валентины Легкоступовой VL Music.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/legkostupova-1577372218.html

https://ria.ru/20200902/legkostupova-1576624970.html

хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, сергей жорин, российская академия музыки имени гнесиных, лев лещенко, иосиф кобзон, хабаровск, происшествия