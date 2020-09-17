https://ria.ru/20200917/legkostupova-1577371756.html

"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой

Многочисленные травмы на теле покойной Валентины Легкоступовой могут говорить о том, что ее жестоко избивали, а она пыталась защищаться. Об этом рассказал... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:59

2020-09-17T10:59

2020-09-17T11:00

умерла валентина легкоступова

валентина легкоступова

сергей жорин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Многочисленные травмы на теле покойной <a href="https://ria.ru/person_valentina-legkostupova" target="_blank">Валентины Легкоступовой</a> могут говорить о том, что ее жестоко избивали, а она пыталась защищаться. Об этом рассказал каналу <a href="https://360tv.ru/news/crime/nuzhno-bylo-nedelju-padat-kazhdyj-den-advokat-docheri-legkostupovoj-rasskazal-o-travmah-pevitsy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> адвокат дочери певицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_ZHorin/" target="_blank">Сергей Жорин</a>. "Ушибы, гематомы в нескольких местах на голове, теле, конечностях. Травмы на руках могут указывать на то, что он пыталась защищаться", — пояснил адвокат. Он напомнил, что муж артистки Юрий Фирсов говорил, что жена упала в ванной. Ранее в Сети появился документ, в котором якобы указывались результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти певицы. Легкоступова поступила в больнице в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.

https://ria.ru/20200909/legkostupova-1576962882.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, сергей жорин, происшествия