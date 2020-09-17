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https://ria.ru/20200917/legkostupova-1577371756.html
"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
Многочисленные травмы на теле покойной Валентины Легкоступовой могут говорить о том, что ее жестоко избивали, а она пыталась защищаться. Об этом рассказал... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:59
2020-09-17T11:00
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
сергей жорин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Многочисленные травмы на теле покойной <a href="https://ria.ru/person_valentina-legkostupova" target="_blank">Валентины Легкоступовой</a> могут говорить о том, что ее жестоко избивали, а она пыталась защищаться. Об этом рассказал каналу <a href="https://360tv.ru/news/crime/nuzhno-bylo-nedelju-padat-kazhdyj-den-advokat-docheri-legkostupovoj-rasskazal-o-travmah-pevitsy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> адвокат дочери певицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_ZHorin/" target="_blank">Сергей Жорин</a>. "Ушибы, гематомы в нескольких местах на голове, теле, конечностях. Травмы на руках могут указывать на то, что он пыталась защищаться", — пояснил адвокат. Он напомнил, что муж артистки Юрий Фирсов говорил, что жена упала в ванной. Ранее в Сети появился документ, в котором якобы указывались результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти певицы. Легкоступова поступила в больнице в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.
https://ria.ru/20200909/legkostupova-1576962882.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, сергей жорин, происшествия

"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой

10:59 17.09.2020 (обновлено: 11:00 17.09.2020)
113
© РИА Новости / Антон Денисов Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Многочисленные травмы на теле покойной Валентины Легкоступовой могут говорить о том, что ее жестоко избивали, а она пыталась защищаться. Об этом рассказал каналу "360" адвокат дочери певицы Сергей Жорин.
"Ушибы, гематомы в нескольких местах на голове, теле, конечностях. Травмы на руках могут указывать на то, что он пыталась защищаться", — пояснил адвокат.
Он напомнил, что муж артистки Юрий Фирсов говорил, что жена упала в ванной.

"По характеру травм видно, что здесь нужно было на протяжении недели падать каждый день, а может быть несколько раз в день, чтобы получить такие травмы", — добавил адвокат.

Ранее в Сети появился документ, в котором якобы указывались результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти певицы.
Легкоступова поступила в больнице в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.
Певица Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 00:48
В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
000230
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Умерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваСергей ЖоринПроисшествия
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11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
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