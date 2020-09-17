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https://ria.ru/20200917/lavrov-1577409657.html
Лавров рассказал о "большой ошибке" Запада в отношениях с Россией
Считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам - большая ошибка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:32
2020-09-17T19:43
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам - большая ошибка, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Как отметил министр, "эпоха постоянного давления на Россию началась тогда, когда период после распада Советского Союза, в ходе которого Запад считал, что Россия находится у него "в кармане", прошел безвозвратно"."К сожалению, понять это до конца, принять безальтернативность самостоятельных действий России как внутри своей страны, так и на международной арене Запад не может. Поэтому, к огромному сожалению, эта агония продолжается по инерции", - сказал он в интервью <a href="https://rtvi.com/" target="_blank">RTVI</a>."Мы никогда не испытывали никакого удовольствия от того, что у нас с кем-то плохие отношения. Мы не испытываем удовольствия от того, что делаем заявления, в которых резко оцениваем позицию Запада. Всегда стараемся искать компромиссы, но бывают ситуации, когда очень трудно уклониться от прямого разговора и избежать прямых оценок того, чем занимаются наши западные друзья", - сказал Лавров.Многие российские политологи сейчас говорят о том, что России пора перестать мерить свои действия теми "аршинами", которые предлагает Запад, перестать стараться нравиться Западу любой ценой, сказал министр."То, что Запад, вольно или невольно, подталкивает нас к такому анализу, для меня очевидно. Скорее всего, это делается невольно. Но считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам, – большая ошибка, так же, как с таким же "аршином" подходить к Китайской Народной Республике", - заявил дипломат.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают: полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
https://ria.ru/20200815/1575800465.html
https://ria.ru/20200812/1575657728.html
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россия
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, украина, в мире

Лавров рассказал о "большой ошибке" Запада в отношениях с Россией

19:32 17.09.2020 (обновлено: 19:43 17.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам - большая ошибка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр, "эпоха постоянного давления на Россию началась тогда, когда период после распада Советского Союза, в ходе которого Запад считал, что Россия находится у него "в кармане", прошел безвозвратно".
"К сожалению, понять это до конца, принять безальтернативность самостоятельных действий России как внутри своей страны, так и на международной арене Запад не может. Поэтому, к огромному сожалению, эта агония продолжается по инерции", - сказал он в интервью RTVI.
"Мы никогда не испытывали никакого удовольствия от того, что у нас с кем-то плохие отношения. Мы не испытываем удовольствия от того, что делаем заявления, в которых резко оцениваем позицию Запада. Всегда стараемся искать компромиссы, но бывают ситуации, когда очень трудно уклониться от прямого разговора и избежать прямых оценок того, чем занимаются наши западные друзья", - сказал Лавров.
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Многие российские политологи сейчас говорят о том, что России пора перестать мерить свои действия теми "аршинами", которые предлагает Запад, перестать стараться нравиться Западу любой ценой, сказал министр.
"То, что Запад, вольно или невольно, подталкивает нас к такому анализу, для меня очевидно. Скорее всего, это делается невольно. Но считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам, – большая ошибка, так же, как с таким же "аршином" подходить к Китайской Народной Республике", - заявил дипломат.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают: полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзУкраинаВ мире
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