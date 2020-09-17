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Ученые выявили новый вид крокодила, жившего более 70 миллионов лет назад
Ученые Каталонского института палеонтологии определили ранее неизвестный вид крокодила, существовавший более 70 миллионов лет назад, следует из пресс-релиза на... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:07
2020-09-17T16:07
scientific reports
каталония
открытия - риа наука
южная америка
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Ученые Каталонского института палеонтологии определили ранее неизвестный вид крокодила, существовавший более 70 миллионов лет назад, следует из пресс-релиза на <a href="https://www.uic.es/en" target="_blank">сайте</a> института.Сообщается, что окаменелые останки крокодила были обнаружены еще в 2013 году в районе Альт-Уржель провинции Лейда (автономное сообщество <a href="http://ria.ru/location_Katalonija/" target="_blank" data-auto="true">Каталония</a>), однако незадолго до извлечения были похищены неизвестным. В скором времени, благодаря содействию полиции Каталонии Моссос д'Эксвадра, скелет удалось вернуть и передать на исследование, отмечается в пресс-релизе.Обнаруженный вид крокодила получил название Ogresuchus furatus, (исп. ocodrilo-ogro que fue robado, "похищенный крокодил-людоед"), которое напоминает о данном инциденте.Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале <a href="https://www.nature.com/srep/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Scientific Reports</a>, крокодил принадлежал к вымершему семейству себецид (Sebecidae), представители которого существовали в период между палеоценом и средним миоценом (66 - 15 миллионов лет назад) и преимущественно населяли территорию ряда стран <a href="http://ria.ru/location_South_America/" target="_blank" data-auto="true">Южной Америки</a>.Речь идет о сухопутной особи сравнительно небольшого размера. Предположительно, крокодил питался детенышами динозавров. Возраст скелета составляет около 71,5 миллиона лет. Таким образом, это наиболее древний образец себецид, обнаруженный на данный момент.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/uchenye-1577002200.html
3
каталония
южная америка
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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scientific reports, каталония, открытия - риа наука, южная америка

Ученые выявили новый вид крокодила, жившего более 70 миллионов лет назад

16:07 17.09.2020
1898
CC0 / newgirl / Крокодилы
Крокодилы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
CC0 / newgirl /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ученые Каталонского института палеонтологии определили ранее неизвестный вид крокодила, существовавший более 70 миллионов лет назад, следует из пресс-релиза на сайте института.
Сообщается, что окаменелые останки крокодила были обнаружены еще в 2013 году в районе Альт-Уржель провинции Лейда (автономное сообщество Каталония), однако незадолго до извлечения были похищены неизвестным. В скором времени, благодаря содействию полиции Каталонии Моссос д'Эксвадра, скелет удалось вернуть и передать на исследование, отмечается в пресс-релизе.
Обнаруженный вид крокодила получил название Ogresuchus furatus, (исп. ocodrilo-ogro que fue robado, "похищенный крокодил-людоед"), которое напоминает о данном инциденте.
Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Scientific Reports, крокодил принадлежал к вымершему семейству себецид (Sebecidae), представители которого существовали в период между палеоценом и средним миоценом (66 - 15 миллионов лет назад) и преимущественно населяли территорию ряда стран Южной Америки.
Речь идет о сухопутной особи сравнительно небольшого размера. Предположительно, крокодил питался детенышами динозавров. Возраст скелета составляет около 71,5 миллиона лет. Таким образом, это наиболее древний образец себецид, обнаруженный на данный момент.
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