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В МИД рассказали о работе по предоставлению кредита Белоруссии
Работа по реализации договоренностей о кредите Минску начата, вопросы поставок российских энергоносителей решатся конструктивно, сказала официальный... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:24
2020-09-17T16:24
мария захарова
антон силуанов
сочи
минск
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Работа по реализации договоренностей о кредите <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a> начата, вопросы поставок российских энергоносителей решатся конструктивно, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Также стартовала работа по реализации договоренностей саммита в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, это касается выделения <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> кредитования в размере полутора миллиардов долларов. В конструктивном ключе будут решены вопросы поставок российских энергоносителей, активизирована работа профильных ведомств по восстановлению транспортного сообщения между нашими странами", - сказала Захарова на брифинге.Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил ранее министр финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>.
https://ria.ru/20200914/kredit-1577234634.html
сочи
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мария захарова, антон силуанов, сочи, минск, белоруссия, экономика

В МИД рассказали о работе по предоставлению кредита Белоруссии

16:24 17.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Работа по реализации договоренностей о кредите Минску начата, вопросы поставок российских энергоносителей решатся конструктивно, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Также стартовала работа по реализации договоренностей саммита в Сочи, это касается выделения Белоруссии кредитования в размере полутора миллиардов долларов. В конструктивном ключе будут решены вопросы поставок российских энергоносителей, активизирована работа профильных ведомств по восстановлению транспортного сообщения между нашими странами", - сказала Захарова на брифинге.
Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 20:07
Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит
11100013
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Мария ЗахароваАнтон СилуановСочиМинскБелоруссияЭкономика
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