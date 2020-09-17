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https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577404292.html
Собянин объяснил рост случаев заболевания COVID-19 в Москве
Рост выявляемых в Москве больных коронавирусом обусловлен ростом тестирования, тесты проходят те, кто возвращается из отпуска, или те, кто почувствовал... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:16
2020-09-17T18:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Рост выявляемых в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> больных коронавирусом обусловлен ростом тестирования, тесты проходят те, кто возвращается из отпуска, или те, кто почувствовал недомогание из-за простуды, заявил мэр российской столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>.Собянин добавил, что сейчас люди, вернувшиеся из отпусков, перед выходом на работу должны сдать тест на заболевания, этим тоже обусловлен рост."Плюс некоторые чувствуют себя нехорошо, простудные заболевания появляются, они тоже идут в поликлиники, чтобы проверить, не болеют ли они ковидом", - сказал мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин объяснил рост случаев заболевания COVID-19 в Москве

18:16 17.09.2020 (обновлено: 18:44 17.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в городской поликлинике No 209 в Москве
Мужчина в городской поликлинике No 209 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Рост выявляемых в Москве больных коронавирусом обусловлен ростом тестирования, тесты проходят те, кто возвращается из отпуска, или те, кто почувствовал недомогание из-за простуды, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Пожалуй, самым главным фактором является увеличение тестирования. Если мы говорим о росте количества выявляемых больных ковидом, то в первую очередь это обусловлено большим количеством тестов. Если мы в прошлые периоды в день проводили около 40 тысяч … то сейчас объем ПЦР-тестирования достиг 66 тысяч", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин добавил, что сейчас люди, вернувшиеся из отпусков, перед выходом на работу должны сдать тест на заболевания, этим тоже обусловлен рост.
"Плюс некоторые чувствуют себя нехорошо, простудные заболевания появляются, они тоже идут в поликлиники, чтобы проверить, не болеют ли они ковидом", - сказал мэр.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 13:57Распространение нового коронавируса
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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