https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577404292.html
Собянин объяснил рост случаев заболевания COVID-19 в Москве
Рост выявляемых в Москве больных коронавирусом обусловлен ростом тестирования, тесты проходят те, кто возвращается из отпуска, или те, кто почувствовал... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:16
2020-09-17T18:16
2020-09-17T18:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Рост выявляемых в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> больных коронавирусом обусловлен ростом тестирования, тесты проходят те, кто возвращается из отпуска, или те, кто почувствовал недомогание из-за простуды, заявил мэр российской столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>.Собянин добавил, что сейчас люди, вернувшиеся из отпусков, перед выходом на работу должны сдать тест на заболевания, этим тоже обусловлен рост."Плюс некоторые чувствуют себя нехорошо, простудные заболевания появляются, они тоже идут в поликлиники, чтобы проверить, не болеют ли они ковидом", - сказал мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200917/vaktsinatsiya-1577385078.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество