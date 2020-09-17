Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577383506.html
В США за сутки выявили более 36 тысяч новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 36,7 тысячи, скончались еще 977 человек, сообщает... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:40
2020-09-17T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098383_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d42827cabed99f3fe520034230e6d271.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 36,7 тысячи, скончались еще 977 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 36 782 новых случаев COVID-19 и 977 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 52 081 и 1 422 соответственно.По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и 196 804 летальных исхода. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 29,8 миллиона случаев заражения и более 941 тысячи летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 20 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577371018.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098383_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2b16a4cf66ba1835dd0c83b87a0bb1bb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили более 36 тысяч новых случаев COVID-19

13:40 17.09.2020
332
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 36,7 тысячи, скончались еще 977 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 36 782 новых случаев COVID-19 и 977 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.
Днем ранее эти показатели составляли 52 081 и 1 422 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и 196 804 летальных исхода. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 10:45
Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 29,8 миллиона случаев заражения и более 941 тысячи летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 20 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1530110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Актриса Эми Доррис обвинила Трампа в домогательствах
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ситуации с Навальным
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе
Московский Кремль
Россия вошла в десятку стран в сфере здоровья и образования
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Около трех тысяч добровольцев испытают вакцину "Вектора" на третьем этапе
Режиссёр Александр Молочников во время интервью на 31-м кинофестивале Кинотавр в Сочи
Режиссер спектакля "Бульба. Пир" Театра на Малой Бронной заболел COVID-19
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
"Вектор" завершил первую фазу испытаний своей вакцины от коронавируса
Участники акции против карантинных мер в Испании
Всемирный банк оценил срок восстановления мировой экономики после кризиса
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
В Совфеде объяснили позицию Киева по водоснабжению Крыма
Девушка в медицинской маске
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Люди на детской площадке, названой Площадью перемен, на улице Червякова в Минске
Помощник Лукашенко заявил о купировании угрозы силового захвата власти
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Центр "Вектор" рассказал, как вакцина реагирует на мутации коронавируса
Работа станции скорой медицинской помощи
В Новороссийске автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
В ЦИК рассказали о работе с поступившими жалобами
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
22:25Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Лента новостейМолния