https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577383506.html
В США за сутки выявили более 36 тысяч новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 36,7 тысячи, скончались еще 977 человек, сообщает... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:40
2020-09-17T13:40
2020-09-17T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 36,7 тысячи, скончались еще 977 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 36 782 новых случаев COVID-19 и 977 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 52 081 и 1 422 соответственно.По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и 196 804 летальных исхода. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 29,8 миллиона случаев заражения и более 941 тысячи летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 20 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США
за последние сутки увеличилось на 36,7 тысячи, скончались еще 977 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 36 782 новых случаев COVID-19 и 977 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.
Днем ранее эти показатели составляли 52 081 и 1 422 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и 196 804 летальных исхода. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.
Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 29,8 миллиона случаев заражения и более 941 тысячи летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 20 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.