ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе
12:54 17.09.2020 (обновлено: 13:43 17.09.2020)
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© AP Photo / Francois MoriМужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
© AP Photo / Francois Mori
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Европе с COVID-19 начинает ухудшаться, но причин для паники нет, заявил на брифинге в четверг региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюгге.
"Перед нами разворачивается очень серьезная ситуация. Количество еженедельных случаев превысило то количество, о котором сообщалось, когда пандемия впервые достигла пика в Европе в марте. На прошлой неделе еженедельное количество новых случаев превысило 300 тысяч пациентов. Свыше половины европейских стран сообщили об увеличении более чем на 10% случаев за последние две недели", - сказал он.
По его словам, наибольшее количество случаев регистрируется среди возрастной группы от 25 до 41 года. В этой связи Клюгге призывал к солидарности всех европейских стран для борьбы с вирусом и в качестве поддержки провел пресс-конференцию в маске.
"Рекомендации остаются теми же. Если вы не можете соблюдать физические дистанцирование, то надо носить маску. И это четкий сигнал того, что мы входим в ситуацию, которая ухудшается. Причин для панки нет. Но в момент, когда наступает усталость от противостояния и поведения, которое помогает (бороться с COVID-19 – ред.), очень важно дать сигнал. И это также четкий сигнал солидарности", - сказал он, комментируя свое появление в маске в ходе онлайн пресс-конференции в четверг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.