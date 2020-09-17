https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577379677.html

ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе

Ситуация в Европе с COVID-19 начинает ухудшаться, но причин для паники нет, заявил на брифинге в четверг региональный директор Всемирной организации... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:54

2020-09-17T12:54

2020-09-17T13:43

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<strong>ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Ситуация в Европе с COVID-19 начинает ухудшаться, но причин для паники нет, заявил на брифинге в четверг региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюгге.По его словам, наибольшее количество случаев регистрируется среди возрастной группы от 25 до 41 года. В этой связи Клюгге призывал к солидарности всех европейских стран для борьбы с вирусом и в качестве поддержки провел пресс-конференцию в маске.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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