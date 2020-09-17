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ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе
Ситуация в Европе с COVID-19 начинает ухудшаться, но причин для паники нет, заявил на брифинге в четверг региональный директор Всемирной организации... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:54
2020-09-17T13:43
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<strong>ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Ситуация в Европе с COVID-19 начинает ухудшаться, но причин для паники нет, заявил на брифинге в четверг региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюгге.По его словам, наибольшее количество случаев регистрируется среди возрастной группы от 25 до 41 года. В этой связи Клюгге призывал к солидарности всех европейских стран для борьбы с вирусом и в качестве поддержки провел пресс-конференцию в маске.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, европа, в мире

ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе

12:54 17.09.2020 (обновлено: 13:43 17.09.2020)
1900
© AP Photo / Francois MoriМужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Francois Mori
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Европе с COVID-19 начинает ухудшаться, но причин для паники нет, заявил на брифинге в четверг региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюгге.
"Перед нами разворачивается очень серьезная ситуация. Количество еженедельных случаев превысило то количество, о котором сообщалось, когда пандемия впервые достигла пика в Европе в марте. На прошлой неделе еженедельное количество новых случаев превысило 300 тысяч пациентов. Свыше половины европейских стран сообщили об увеличении более чем на 10% случаев за последние две недели", - сказал он.
По его словам, наибольшее количество случаев регистрируется среди возрастной группы от 25 до 41 года. В этой связи Клюгге призывал к солидарности всех европейских стран для борьбы с вирусом и в качестве поддержки провел пресс-конференцию в маске.
"Рекомендации остаются теми же. Если вы не можете соблюдать физические дистанцирование, то надо носить маску. И это четкий сигнал того, что мы входим в ситуацию, которая ухудшается. Причин для панки нет. Но в момент, когда наступает усталость от противостояния и поведения, которое помогает (бороться с COVID-19 – ред.), очень важно дать сигнал. И это также четкий сигнал солидарности", - сказал он, комментируя свое появление в маске в ходе онлайн пресс-конференции в четверг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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