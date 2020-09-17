https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577379448.html

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:50

2020-09-17T12:50

2020-09-17T13:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры. По словам Пескова, подобные обсуждения не ведутся. Он также напомнил, что в ходе острой фазы борьбы с COVID-19 во всех регионах заблаговременно приняли меры по мобилизации системы здравоохранения. Эта работа велась под строгим контролем правительственного штаба и в ней еженедельно принимал личное участие президент Владимир Путин.Он также прокомментировал ситуацию в Ставропольском крае, который все еще находится на первом этапе снятия ограничений. По словам пресс-секретаря, решение по этому поводу — прерогатива глав регионов, а они должны пользоваться теми полномочиями, которые у них есть.По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,085 миллиона, более 19 тысяч человек скончались, 895 тысяч вылечились. При этом за минувшие сутки выявили 5762 новых случая — на уровне показателей конца июля. В большинстве регионов продолжает действовать режим повышенной готовности: население призывают носить в общественных местах маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200801/1575209347.html

lyuda.terenteva.55 Вот и хорошо. Всем крепкого-крепкого здоровья и счастья. Всё будет хорошо. 120

Вероника Неужели не понятно, что все зависит от заболеваемости и наполняемости больниц. Если больницы не будут забиты битком, врачей будет хватать, а процент вновь заболевших не будет очень высоким - не будет никаких ограничений. Если люди не хотят ограничений, пусть соблюдают санитарные нормы и носят маски в общественных местах. Все от людей зависит. 119

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков