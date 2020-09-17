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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370196.html
В России за сутки 5754 человека вылечились от коронавируса
За сутки в России после COVID-19 выписаны 5754 человека, за все время выздоровели 895 868, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:32
2020-09-17T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 5754 человека, за все время выздоровели 895 868, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1323 и Московской области- 170.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, москва, общество

В России за сутки 5754 человека вылечились от коронавируса

10:32 17.09.2020
94
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выписаны 5754 человека, за все время выздоровели 895 868, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5754 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России - 895 868", - говорится в сообщении.
Наибольшее число выздоровевших в Москве - 1323 и Московской области- 170.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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