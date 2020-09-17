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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370162.html
В России выявили 5762 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 5762 новых случая COVID-19, 144 человека умерли, 5754 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:32
2020-09-17T10:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 5762 новых случая <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a>, 144 человека умерли, 5754 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.При этом у 1351 (23,5 процента) заразившихся заболевание протекает без симптомов.Новые случаи зафиксировали в 83 регионах — прироста нет только в Ненецком и Чукотском автономных округах. Больше всего новых случаев в Москве — 730. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 211 инфицированных, в Московской области — 177.Минимальные показатели отмечены в Чечне, где выявили пять инфицированных, и в Еврейской автономной области, где их девять.Накануне сообщалось о 5670 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 1 085 281 человека. Умер за все время 19061 человек, выздоровели — 895 868.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 29,4 миллиона инфицированных, 931 тысяча из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,4 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 5762 новых случая коронавируса

10:32 17.09.2020 (обновлено: 10:54 17.09.2020)
1632
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации
Врач и пациенты в отделении реанимации - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач и пациенты в отделении реанимации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5762 новых случая COVID-19, 144 человека умерли, 5754 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом у 1351 (23,5 процента) заразившихся заболевание протекает без симптомов.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Новые случаи зафиксировали в 83 регионах — прироста нет только в Ненецком и Чукотском автономных округах. Больше всего новых случаев в Москве — 730. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 211 инфицированных, в Московской области — 177.
Минимальные показатели отмечены в Чечне, где выявили пять инфицированных, и в Еврейской автономной области, где их девять.
Накануне сообщалось о 5670 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.
Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 1 085 281 человека. Умер за все время 19061 человек, выздоровели — 895 868.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 29,4 миллиона инфицированных, 931 тысяча из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,4 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
241708
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