https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370162.html

В России выявили 5762 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 5762 новых случая COVID-19, 144 человека умерли, 5754 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:32

2020-09-17T10:32

2020-09-17T10:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 5762 новых случая <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a>, 144 человека умерли, 5754 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.При этом у 1351 (23,5 процента) заразившихся заболевание протекает без симптомов.Новые случаи зафиксировали в 83 регионах — прироста нет только в Ненецком и Чукотском автономных округах. Больше всего новых случаев в Москве — 730. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 211 инфицированных, в Московской области — 177.Минимальные показатели отмечены в Чечне, где выявили пять инфицированных, и в Еврейской автономной области, где их девять.Накануне сообщалось о 5670 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 1 085 281 человека. Умер за все время 19061 человек, выздоровели — 895 868.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 29,4 миллиона инфицированных, 931 тысяча из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,4 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370646.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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