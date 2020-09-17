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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577366465.html
В России провели более 41,7 миллиона тестов на коронавирус
Более 41,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 230... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:16
2020-09-17T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Более 41,7 миллиона тестов на выявление <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 230 тысяч человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."В РФ проведено более 41,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 230 069 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 324 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 41,7 миллиона тестов на коронавирус

09:16 17.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 41,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 230 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 41,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 230 069 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 324 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
310011
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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