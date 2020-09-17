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Жителю Чувашии вынесли приговор за избиение 14-летней беременной подруги
Житель Чебоксар проведет 1,5 года в колонии общего режима за истязание своей беременной 14-летней девушки, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:13
2020-09-17T17:13
следственный комитет россии (ск рф)
чебоксары
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксар</a> проведет 1,5 года в колонии общего режима за истязание своей беременной 14-летней девушки, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2019 года по апрель 2020 года 19-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносил побои своей 14-летней подруге, беременной от него."Он признан виновным в истязании несовершеннолетней (статья 117 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В феврале 2020 года он был привлечен к уголовной ответственности за вступление в половую связь с этой же несовершеннолетней (статья 134 УК РФ). Приговором суда ему было назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20200916/chuvashiya-1577310086.html
чебоксары
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следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия

Жителю Чувашии вынесли приговор за избиение 14-летней беременной подруги

17:13 17.09.2020
582
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Житель Чебоксар проведет 1,5 года в колонии общего режима за истязание своей беременной 14-летней девушки, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2019 года по апрель 2020 года 19-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносил побои своей 14-летней подруге, беременной от него.
"Он признан виновным в истязании несовершеннолетней (статья 117 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В феврале 2020 года он был привлечен к уголовной ответственности за вступление в половую связь с этой же несовершеннолетней (статья 134 УК РФ). Приговором суда ему было назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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