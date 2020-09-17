Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме
17:05 17.09.2020 (обновлено: 17:18 17.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТрехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках ПМЭФ-2019
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента, проект постановления опубликован в электронной базе данных ГД.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу №137 (Новосибирская область), 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в проекте постановления Госдумы.
Палата может рассмотреть документ на пленарном заседании 22 сентября.
В своем заявлении депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области.