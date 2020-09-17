https://ria.ru/20200917/karelin-1577398638.html

Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента, проект постановления опубликован в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:05

2020-09-17T17:05

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россия

александр карелин

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_AleksandrKarelin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Карелин</a> написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента, проект постановления опубликован в электронной базе данных ГД.Палата может рассмотреть документ на пленарном заседании 22 сентября.В своем заявлении депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>.

https://rsport.ria.ru/20200319/1568834835.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр карелин, госдума рф, политика