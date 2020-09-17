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Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента, проект постановления опубликован в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:05
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россия
александр карелин
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_AleksandrKarelin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Карелин</a> написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента, проект постановления опубликован в электронной базе данных ГД.Палата может рассмотреть документ на пленарном заседании 22 сентября.В своем заявлении депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>.
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россия, александр карелин, госдума рф, политика

Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме

17:05 17.09.2020 (обновлено: 17:18 17.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТрехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках ПМЭФ-2019
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента, проект постановления опубликован в электронной базе данных ГД.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу №137 (Новосибирская область), 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в проекте постановления Госдумы.

Палата может рассмотреть документ на пленарном заседании 22 сентября.
В своем заявлении депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области.
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