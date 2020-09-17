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https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577376656.html
В ГД объяснили желание Польши арестовать диспетчеров по делу Качиньского
Новый всплеск "конспирологичеких фантазий" польских властей о желании арестовать российских авиадиспетчеров по обвинению в причастности к гибели Леха Качинского РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:09
2020-09-17T12:09
александр лукашенко
госдума рф
лех качиньский
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Новый всплеск "конспирологичеких фантазий" польских властей о желании арестовать российских авиадиспетчеров по обвинению в причастности к гибели <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank">Леха Качинского</a> напрямую связан с событиями в Белоруссии, которую "они очень хотят прибрать к рукам и наполовину считают своей колонией", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям."Новый всплеск конспирологичеких фантазий польских властей напрямую связан с событиями в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, которую они очень хотят прибрать к рукам и наполовину считают своей колонией", - добавила депутат.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/kachinskiy-1577369488.html
https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html
Не в том беда, что они "считают Белоруссию своей колонией", а в том, что мы плохо препятствуем им в достижении этой цели.
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, госдума рф, лех качиньский, белоруссия, в мире

В ГД объяснили желание Польши арестовать диспетчеров по делу Качиньского

12:09 17.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском
Спасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новый всплеск "конспирологичеких фантазий" польских властей о желании арестовать российских авиадиспетчеров по обвинению в причастности к гибели Леха Качинского напрямую связан с событиями в Белоруссии, которую "они очень хотят прибрать к рукам и наполовину считают своей колонией", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
Хранение вещдоков по делу о крушении самолета президента Польши в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Раскрыты возможные шаги РФ при аресте диспетчеров из-за Качиньского
"Обвинения российской стороны в гибели Качинского до последнего времени были исключительно локальной польской историей, с помощью которая националистическая партия "Право и справедливость" сводила счеты своими оппонентами", а за пределами круга русофобов эти обвинения мало кто воспринимал всерьёз даже в самой Польше в силу их очевидно бредового характера", - сказала Панина в беседе с РИА Новости.
"Новый всплеск конспирологичеких фантазий польских властей напрямую связан с событиями в Белоруссии, которую они очень хотят прибрать к рукам и наполовину считают своей колонией", - добавила депутат.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 11:47
Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать
6330004
Обсудить 1
Александр ЛукашенкоГосдума РФЛех КачиньскийБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не в том беда, что они "считают Белоруссию своей колонией", а в том, что мы плохо препятствуем им в достижении этой цели.
17 сентября, 12:15
иеромонах Макарийиеромонах Макарий
811000
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