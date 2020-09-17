https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577376656.html

В ГД объяснили желание Польши арестовать диспетчеров по делу Качиньского

Новый всплеск "конспирологичеких фантазий" польских властей о желании арестовать российских авиадиспетчеров по обвинению в причастности к гибели Леха Качинского РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:09

2020-09-17T12:09

2020-09-17T12:09

александр лукашенко

госдума рф

лех качиньский

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Новый всплеск "конспирологичеких фантазий" польских властей о желании арестовать российских авиадиспетчеров по обвинению в причастности к гибели <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank">Леха Качинского</a> напрямую связан с событиями в Белоруссии, которую "они очень хотят прибрать к рукам и наполовину считают своей колонией", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям."Новый всплеск конспирологичеких фантазий польских властей напрямую связан с событиями в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, которую они очень хотят прибрать к рукам и наполовину считают своей колонией", - добавила депутат.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/kachinskiy-1577369488.html

https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html

иеромонах Макарий Не в том беда, что они "считают Белоруссию своей колонией", а в том, что мы плохо препятствуем им в достижении этой цели. 10

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, госдума рф, лех качиньский, белоруссия, в мире