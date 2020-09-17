В ГД объяснили желание Польши арестовать диспетчеров по делу Качиньского
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском
Спасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новый всплеск "конспирологичеких фантазий" польских властей о желании арестовать российских авиадиспетчеров по обвинению в причастности к гибели Леха Качинского напрямую связан с событиями в Белоруссии, которую "они очень хотят прибрать к рукам и наполовину считают своей колонией", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
"Обвинения российской стороны в гибели Качинского до последнего времени были исключительно локальной польской историей, с помощью которая националистическая партия "Право и справедливость" сводила счеты своими оппонентами", а за пределами круга русофобов эти обвинения мало кто воспринимал всерьёз даже в самой Польше в силу их очевидно бредового характера", - сказала Панина в беседе с РИА Новости.
"Новый всплеск конспирологичеких фантазий польских властей напрямую связан с событиями в Белоруссии, которую они очень хотят прибрать к рукам и наполовину считают своей колонией", - добавила депутат.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.