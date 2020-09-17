https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577368181.html

Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:55

2020-09-17T09:55

2020-09-17T10:39

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

лех качиньский

польша

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленска</a> во время крушения самолета с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a>, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.Так сенатор прокомментировал сообщения о том, что польская Генпрокуратура намерена инициировать процедуру ареста диспетчеров. Решение суда об аресте станет шагом к объявлению россиян в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.Польский самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек: делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, летевшая на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа. В 2011 году <a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank">Межгосударственный авиационный комитет</a> обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.К аналогичным выводам пришла и польская комиссия под руководством Ежи Миллера. Она назвала причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.Нынешние власти <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a> не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> повторное польское расследование неоднократно называли политически ангажированным.

https://ria.ru/20200801/1575252637.html

https://ria.ru/20200731/1575240224.html

elya.velichutina Полякам стыдно за свою пьянь в самолете, вот и стараются обвинить всех, но только не летевших на том злополучном рейсе. 120

leodan63 Диспетчеров наградить за перенесенный стресс при сопровождении самолета, полного пьяных поляков в туман на неподготовленный аэродром. 63

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польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, в мире