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https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577368181.html
Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского
Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:55
2020-09-17T10:39
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
лех качиньский
польша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленска</a> во время крушения самолета с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a>, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.Так сенатор прокомментировал сообщения о том, что польская Генпрокуратура намерена инициировать процедуру ареста диспетчеров. Решение суда об аресте станет шагом к объявлению россиян в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.Польский самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек: делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, летевшая на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа. В 2011 году <a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank">Межгосударственный авиационный комитет</a> обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.К аналогичным выводам пришла и польская комиссия под руководством Ежи Миллера. Она назвала причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.Нынешние власти <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a> не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> повторное польское расследование неоднократно называли политически ангажированным.
https://ria.ru/20200801/1575252637.html
https://ria.ru/20200731/1575240224.html
Полякам стыдно за свою пьянь в самолете, вот и стараются обвинить всех, но только не летевших на том злополучном рейсе.
120
Диспетчеров наградить за перенесенный стресс при сопровождении самолета, полного пьяных поляков в туман на неподготовленный аэродром.
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польша
РИА Новости
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ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, в мире

Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского

09:55 17.09.2020 (обновлено: 10:39 17.09.2020)
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
"Это запрещает российская Конституция", — сказал он, отметив, что Польше "на этом надо дело и закрывать".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 12:36
Захарова оценила повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше
Так сенатор прокомментировал сообщения о том, что польская Генпрокуратура намерена инициировать процедуру ареста диспетчеров. Решение суда об аресте станет шагом к объявлению россиян в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
Польский самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек: делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, летевшая на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
К аналогичным выводам пришла и польская комиссия под руководством Ежи Миллера. Она назвала причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.
Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.
В Москве повторное польское расследование неоднократно называли политически ангажированным.
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
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299132276
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Ту-154Межгосударственный авиационный комитетЛех КачиньскийПольшаВ мире
Популярные комментарии
Полякам стыдно за свою пьянь в самолете, вот и стараются обвинить всех, но только не летевших на том злополучном рейсе.
17 сентября, 09:58
elya.velichutinaelya.velichutina
10310002
Диспетчеров наградить за перенесенный стресс при сопровождении самолета, полного пьяных поляков в туман на неподготовленный аэродром.
17 сентября, 10:06
lleodan63
3861001
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