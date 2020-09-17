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Более миллиона москвичей привились от гриппа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на сегодняшний день более миллиона москвичей привились от гриппа. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:53
2020-09-17T18:53
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что на сегодняшний день более миллиона москвичей привились от гриппа."Мы знаем с точностью до одного человека, сколько привилось на данную минуту. На сегодняшний день привилось более миллиона москвичей. Это огромная цифра. Открыто 450 пунктов прививочных, в том числе около полусотни мобильных пунктов. Москвичи с большой охотой и активно идут прививаться", - сказал Собянин в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.От отметил, что это "очень правильно и очень хорошо".Он добавил, что власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> рассчитывают, что в этом году будет привито около шести миллионов человек. "И это, конечно, собьет волну сезонного гриппа, эпидемию гриппа, которая может усложнить ситуацию с COVID", - отметил он.
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577386662.html
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здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Более миллиона москвичей привились от гриппа

18:53 17.09.2020
198
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик делает прививку
Медик делает прививку - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на сегодняшний день более миллиона москвичей привились от гриппа.
"Мы знаем с точностью до одного человека, сколько привилось на данную минуту. На сегодняшний день привилось более миллиона москвичей. Это огромная цифра. Открыто 450 пунктов прививочных, в том числе около полусотни мобильных пунктов. Москвичи с большой охотой и активно идут прививаться", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
От отметил, что это "очень правильно и очень хорошо".
Он добавил, что власти Москвы рассчитывают, что в этом году будет привито около шести миллионов человек. "И это, конечно, собьет волну сезонного гриппа, эпидемию гриппа, которая может усложнить ситуацию с COVID", - отметил он.
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Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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