https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577408856.html
Лавров рассказал, кто на самом деле атакует голосование по почте в США
Голосование по почте на выборах в США стало мишенью атак со стороны Дональда Трампа, Россия здесь совершенно ни при чем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:16
2020-09-17T19:16
2020-09-17T19:16
президентские выборы в сша - 2020
россия
дональд трамп
сергей лавров
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576703275_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_c82812805d66dbcd94a7c10025983d1c.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Голосование по почте на выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стало мишенью атак со стороны <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, Россия здесь совершенно ни при чем, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Нас уже обвиняют в том, что мы будем продвигать тезис о том, что демократы злоупотребляют голосованием по почте и тем самым наносят ущерб объективности голосования. Хочу ответить, что голосование по почте стало мишенью последовательных атак со стороны президента США Дональда Трампа лично. Россия здесь совершенно ни при чем", - сказал Лавров в интервью телеканалу <a href="https://rtvi.com/" target="_blank">RTVI</a>.Он отметил, что голосование по почте, которое длится неделю, является интересной темой для сравнения избирательных систем в различных странах."У нас сейчас трехдневное голосование введено для избрания губернаторов некоторых регионов и депутатов законодательных собраний. Вы видите, какой шквал критики обрушивается в том числе изнутри <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Когда неделями, если не месяцами, досрочное голосование происходит в тех же США - это считается эталоном демократии. Я не вижу каких-либо критических высказываний по поводу этого", - добавил он.
https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576703275_85:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_11c8f762cb7a5a916500eb7df19b4a28.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, сергей лавров, сша, в мире