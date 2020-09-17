https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577408856.html

Лавров рассказал, кто на самом деле атакует голосование по почте в США

Голосование по почте на выборах в США стало мишенью атак со стороны Дональда Трампа, Россия здесь совершенно ни при чем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:16

2020-09-17T19:16

2020-09-17T19:16

президентские выборы в сша - 2020

россия

дональд трамп

сергей лавров

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Голосование по почте на выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стало мишенью атак со стороны <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, Россия здесь совершенно ни при чем, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Нас уже обвиняют в том, что мы будем продвигать тезис о том, что демократы злоупотребляют голосованием по почте и тем самым наносят ущерб объективности голосования. Хочу ответить, что голосование по почте стало мишенью последовательных атак со стороны президента США Дональда Трампа лично. Россия здесь совершенно ни при чем", - сказал Лавров в интервью телеканалу <a href="https://rtvi.com/" target="_blank">RTVI</a>.Он отметил, что голосование по почте, которое длится неделю, является интересной темой для сравнения избирательных систем в различных странах."У нас сейчас трехдневное голосование введено для избрания губернаторов некоторых регионов и депутатов законодательных собраний. Вы видите, какой шквал критики обрушивается в том числе изнутри <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Когда неделями, если не месяцами, досрочное голосование происходит в тех же США - это считается эталоном демократии. Я не вижу каких-либо критических высказываний по поводу этого", - добавил он.

https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сергей лавров, сша, в мире