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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577408856.html
Лавров рассказал, кто на самом деле атакует голосование по почте в США
Голосование по почте на выборах в США стало мишенью атак со стороны Дональда Трампа, Россия здесь совершенно ни при чем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:16
2020-09-17T19:16
президентские выборы в сша - 2020
россия
дональд трамп
сергей лавров
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Голосование по почте на выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стало мишенью атак со стороны <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, Россия здесь совершенно ни при чем, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Нас уже обвиняют в том, что мы будем продвигать тезис о том, что демократы злоупотребляют голосованием по почте и тем самым наносят ущерб объективности голосования. Хочу ответить, что голосование по почте стало мишенью последовательных атак со стороны президента США Дональда Трампа лично. Россия здесь совершенно ни при чем", - сказал Лавров в интервью телеканалу <a href="https://rtvi.com/" target="_blank">RTVI</a>.Он отметил, что голосование по почте, которое длится неделю, является интересной темой для сравнения избирательных систем в различных странах."У нас сейчас трехдневное голосование введено для избрания губернаторов некоторых регионов и депутатов законодательных собраний. Вы видите, какой шквал критики обрушивается в том числе изнутри <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Когда неделями, если не месяцами, досрочное голосование происходит в тех же США - это считается эталоном демократии. Я не вижу каких-либо критических высказываний по поводу этого", - добавил он.
https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html
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россия
сша
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россия, дональд трамп, сергей лавров, сша, в мире

Лавров рассказал, кто на самом деле атакует голосование по почте в США

19:16 17.09.2020
1817
© REUTERS / Marco Bello Ящик для голосования в Майами, США
 Ящик для голосования в Майами, США - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Marco Bello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Голосование по почте на выборах в США стало мишенью атак со стороны Дональда Трампа, Россия здесь совершенно ни при чем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас уже обвиняют в том, что мы будем продвигать тезис о том, что демократы злоупотребляют голосованием по почте и тем самым наносят ущерб объективности голосования. Хочу ответить, что голосование по почте стало мишенью последовательных атак со стороны президента США Дональда Трампа лично. Россия здесь совершенно ни при чем", - сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Он отметил, что голосование по почте, которое длится неделю, является интересной темой для сравнения избирательных систем в различных странах.
"У нас сейчас трехдневное голосование введено для избрания губернаторов некоторых регионов и депутатов законодательных собраний. Вы видите, какой шквал критики обрушивается в том числе изнутри Российской Федерации. Когда неделями, если не месяцами, досрочное голосование происходит в тех же США - это считается эталоном демократии. Я не вижу каких-либо критических высказываний по поводу этого", - добавил он.
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Президентские выборы в США - 2020РоссияДональд ТрампСергей ЛавровСШАВ мире
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