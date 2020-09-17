https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577393390.html
В ЦИК усмотрели нарушение правил агитации в "умном голосовании"
Нужно разобраться, насколько "умное голосование" соотносится именно с прописанным в законе днём тишины и правилами агитации, сообщил РИА Новости член ЦИК... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:56
2020-09-17T15:56
2020-09-17T15:56
цик рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Нужно разобраться, насколько "умное голосование" соотносится именно с прописанным в законе днём тишины и правилами агитации, сообщил РИА Новости член <a href="https://ria.ru/organization_CIK_RF" target="_blank">ЦИК </a>Александр Клюкин."К тому, как организаторы этого голосования ведут работу в предвыборный период, к ним вопросов в принципе нет. Вопросы появляются тогда, когда наступает запрет на публикацию прогнозов, опросов за пять дней до голосования, и это голосование уже не предполагает выполнения требований, о которых говорит закон", - пояснил Клюкин РИА Новости.Он отметил, что предложения организаторов "умного голосования" отдать голос за того или иного кандидата звучат и в день голосования, и накануне, несмотря на существующий в эти дни законодательный запрет на агитацию и побуждение голосовать за конкретного человека."Нарушение это? Формально да, нарушение, как его регулировать? Могу только ответить, что надо думать, надо изучать и спокойно к этому подходить", - подчеркнул член ЦИК.Он добавил, что поскольку информацию об "умном голосовании" размещают в интернете, то контролировать этот вопрос сложно, и регулированием интернета "должна заниматься не ЦИК, а нужны соответствующие законы"."Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единую Россию</a>" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.
https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577386729.html
https://ria.ru/20200913/vote-1577183745.html
2
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, единая россия, политика
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Нужно разобраться, насколько "умное голосование" соотносится именно с прописанным в законе днём тишины и правилами агитации, сообщил РИА Новости член ЦИК
Александр Клюкин.
"К тому, как организаторы этого голосования ведут работу в предвыборный период, к ним вопросов в принципе нет. Вопросы появляются тогда, когда наступает запрет на публикацию прогнозов, опросов за пять дней до голосования, и это голосование уже не предполагает выполнения требований, о которых говорит закон", - пояснил Клюкин РИА Новости.
Он отметил, что предложения организаторов "умного голосования" отдать голос за того или иного кандидата звучат и в день голосования, и накануне, несмотря на существующий в эти дни законодательный запрет на агитацию и побуждение голосовать за конкретного человека.
"Нарушение это? Формально да, нарушение, как его регулировать? Могу только ответить, что надо думать, надо изучать и спокойно к этому подходить", - подчеркнул член ЦИК.
Он добавил, что поскольку информацию об "умном голосовании" размещают в интернете, то контролировать этот вопрос сложно, и регулированием интернета "должна заниматься не ЦИК, а нужны соответствующие законы".
"Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "Единую Россию
" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.