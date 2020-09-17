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https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577393390.html
В ЦИК усмотрели нарушение правил агитации в "умном голосовании"
Нужно разобраться, насколько "умное голосование" соотносится именно с прописанным в законе днём тишины и правилами агитации, сообщил РИА Новости член ЦИК... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:56
2020-09-17T15:56
цик рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Нужно разобраться, насколько "умное голосование" соотносится именно с прописанным в законе днём тишины и правилами агитации, сообщил РИА Новости член <a href="https://ria.ru/organization_CIK_RF" target="_blank">ЦИК </a>Александр Клюкин."К тому, как организаторы этого голосования ведут работу в предвыборный период, к ним вопросов в принципе нет. Вопросы появляются тогда, когда наступает запрет на публикацию прогнозов, опросов за пять дней до голосования, и это голосование уже не предполагает выполнения требований, о которых говорит закон", - пояснил Клюкин РИА Новости.Он отметил, что предложения организаторов "умного голосования" отдать голос за того или иного кандидата звучат и в день голосования, и накануне, несмотря на существующий в эти дни законодательный запрет на агитацию и побуждение голосовать за конкретного человека."Нарушение это? Формально да, нарушение, как его регулировать? Могу только ответить, что надо думать, надо изучать и спокойно к этому подходить", - подчеркнул член ЦИК.Он добавил, что поскольку информацию об "умном голосовании" размещают в интернете, то контролировать этот вопрос сложно, и регулированием интернета "должна заниматься не ЦИК, а нужны соответствующие законы"."Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единую Россию</a>" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.
https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577386729.html
https://ria.ru/20200913/vote-1577183745.html
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цик рф, единая россия, политика

В ЦИК усмотрели нарушение правил агитации в "умном голосовании"

15:56 17.09.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Нужно разобраться, насколько "умное голосование" соотносится именно с прописанным в законе днём тишины и правилами агитации, сообщил РИА Новости член ЦИК Александр Клюкин.
"К тому, как организаторы этого голосования ведут работу в предвыборный период, к ним вопросов в принципе нет. Вопросы появляются тогда, когда наступает запрет на публикацию прогнозов, опросов за пять дней до голосования, и это голосование уже не предполагает выполнения требований, о которых говорит закон", - пояснил Клюкин РИА Новости.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 14:17
Памфилова заявила, что ЦИК не обсуждал тему "умного голосования"
Он отметил, что предложения организаторов "умного голосования" отдать голос за того или иного кандидата звучат и в день голосования, и накануне, несмотря на существующий в эти дни законодательный запрет на агитацию и побуждение голосовать за конкретного человека.
"Нарушение это? Формально да, нарушение, как его регулировать? Могу только ответить, что надо думать, надо изучать и спокойно к этому подходить", - подчеркнул член ЦИК.
Он добавил, что поскольку информацию об "умном голосовании" размещают в интернете, то контролировать этот вопрос сложно, и регулированием интернета "должна заниматься не ЦИК, а нужны соответствующие законы".
"Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "Единую Россию" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.
Девушка голосует на избирательном участке во время выборов губернатора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 22:54Единый день голосования — 2020
В России завершился единый день голосования
1501007
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