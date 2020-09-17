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https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577386729.html
Памфилова заявила, что ЦИК не обсуждал тему "умного голосования"
ЦИК РФ не обсуждала тему "умного голосования", заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, цитата которой приводится в канале ЦИК в Telegram. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:17
2020-09-17T14:17
элла памфилова
цик рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> не обсуждала тему "умного голосования", заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>, цитата которой приводится в канале ЦИК в <a href="https://t.me/s/cikrossii" target="_blank">Telegram</a>.Ранее член ЦИК Александр Клюкин, в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" отметил, что соответствие "умного голосования" закону надо уточнять."Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единую Россию</a>" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидировано голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.
https://ria.ru/20200916/evrokomissiya-1577308162.html
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элла памфилова, цик рф, единая россия, политика

Памфилова заявила, что ЦИК не обсуждал тему "умного голосования"

14:17 17.09.2020
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЦИК РФ не обсуждала тему "умного голосования", заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, цитата которой приводится в канале ЦИК в Telegram.
Ранее член ЦИК Александр Клюкин, в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" отметил, что соответствие "умного голосования" закону надо уточнять.

"Центральная избирательная комиссия РФ не обсуждала тему "Умного голосования". При этом полагаем, что никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, если оно происходит в рамках действующего законодательства", - цитирует Памфилову канал ЦИК в Telegram.

"Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "Единую Россию" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидировано голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 11:47
В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям
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