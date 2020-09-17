Памфилова заявила, что ЦИК не обсуждал тему "умного голосования"
1115
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЦИК РФ не обсуждала тему "умного голосования", заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, цитата которой приводится в канале ЦИК в Telegram.
Ранее член ЦИК Александр Клюкин, в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" отметил, что соответствие "умного голосования" закону надо уточнять.
"Центральная избирательная комиссия РФ не обсуждала тему "Умного голосования". При этом полагаем, что никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, если оно происходит в рамках действующего законодательства", - цитирует Памфилову канал ЦИК в Telegram.
"Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "Единую Россию" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидировано голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.
16 сентября, 11:47В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям