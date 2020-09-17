https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577386729.html

Памфилова заявила, что ЦИК не обсуждал тему "умного голосования"

ЦИК РФ не обсуждала тему "умного голосования", заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, цитата которой приводится в канале ЦИК в Telegram. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:17

2020-09-17T14:17

2020-09-17T14:17

элла памфилова

цик рф

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> не обсуждала тему "умного голосования", заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>, цитата которой приводится в канале ЦИК в <a href="https://t.me/s/cikrossii" target="_blank">Telegram</a>.Ранее член ЦИК Александр Клюкин, в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" отметил, что соответствие "умного голосования" закону надо уточнять."Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единую Россию</a>" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидировано голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.

https://ria.ru/20200916/evrokomissiya-1577308162.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, единая россия, политика