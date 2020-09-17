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Прокуратура выясняет обстоятельства гибели школьника в Сургуте
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа поручила подразделению в Сургуте начать проверку в связи с гибелью школьника, обстоятельства смерти которого... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:57
2020-09-17T14:57
ханты-мансийский автономный округ
сургут
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> поручила подразделению в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a> начать проверку в связи с гибелью школьника, обстоятельства смерти которого выясняются, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.Согласно сообщению пресс-службы надзорного органа, двое несовершеннолетних отравились "неизвестным веществом". Прокуратура намерена оценить действия сотрудников профильных структур, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних, а также работников образовательных учреждений, где обучались подростки, и других организаций, призванных выявлять детей и семьи в социально опасном положении.Источник РИА Новости в местных экстренных службах пояснил, что возраст подростков - 15-16 лет.
https://ria.ru/20200912/gibel-1577137174.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, сургут, происшествия

Прокуратура выясняет обстоятельства гибели школьника в Сургуте

14:57 17.09.2020
1965
© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа поручила подразделению в Сургуте начать проверку в связи с гибелью школьника, обстоятельства смерти которого выясняются, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.
"Действительно умер подросток. Прокуратуре Сургута дано поручение прокурором автономного округа о проверке в связи со смертью школьника", - сказал собеседник агентства.
Согласно сообщению пресс-службы надзорного органа, двое несовершеннолетних отравились "неизвестным веществом". Прокуратура намерена оценить действия сотрудников профильных структур, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних, а также работников образовательных учреждений, где обучались подростки, и других организаций, призванных выявлять детей и семьи в социально опасном положении.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах пояснил, что возраст подростков - 15-16 лет.
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Ханты-Мансийский автономный округСургутПроисшествия
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