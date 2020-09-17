Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/geolokatsiya-1577362821.html
Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
Если вы хотите, чтобы ваше местоположение было доступно как можно меньшему числу людей, необходимо предпринимать меры предосторожности, потому что гаджеты... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T02:19
2020-09-17T03:06
россия
мобильный телефон
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:3218:1810_1400x0_80_0_0_335d32ab31dde7870f0bd5d63089cba8.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ.</strong> Если вы хотите, чтобы ваше местоположение было доступно как можно меньшему числу людей, необходимо предпринимать меры предосторожности, потому что гаджеты выдают ваши координаты, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200917/832034466.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов. Даже если отключить геолокацию и запретить приложениям указывать свое местонахождение, эти данные считывают ближайшие станции сотовой связи. "Также на <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефонах</a> установлены приложения с картами определенной местности, и, если человек ищет ближайший магазин или ресторан, это выдает его местонахождение", — пояснил эксперт.
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ada2314fc024753407ce55a97f6b4b13.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мобильный телефон, технологии

Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации

02:19 17.09.2020 (обновлено: 03:06 17.09.2020)
18964
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Cмартфон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Если вы хотите, чтобы ваше местоположение было доступно как можно меньшему числу людей, необходимо предпринимать меры предосторожности, потому что гаджеты выдают ваши координаты, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
Даже если отключить геолокацию и запретить приложениям указывать свое местонахождение, эти данные считывают ближайшие станции сотовой связи. "Также на телефонах установлены приложения с картами определенной местности, и, если человек ищет ближайший магазин или ресторан, это выдает его местонахождение", — пояснил эксперт.
23321041461
Обсудить 2
РоссияМобильный телефонТехнологии
Рекомендуем
Готовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге
Эксперт объяснила, как выбрать съедобные пельмени
Вильнюс
Минпромторг предложил ликвидировать торгпредства на Украине и в Литве
Место падения польского самолета Ту-154
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
"Россия от нас устала". Японцы оценили шансы на передачу Курил Токио
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Стало известно, что Марцинкевич просил о помощи перед смертью
Закрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева
"Состояние тяжелейшее". Борис Моисеев прикован к постели
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Певец Николай Басков
Белорусы атаковали инстаграм Баскова
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Солистка Little Big попозировала в ванне без одежды
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Эксперты рассказали об ограничениях из-за коронавируса в регионах России
Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года
Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
Доцент СПбГУ Олег Соколов
Историк Соколов объяснил, почему расстроилась его свадьба с Ещенко
Художник Никас Сафронов
Сафронов отказался платить за сына, "взятого в заложники" в Турции
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Владелец автомобиля Захарова назвал способ смягчить приговор Ефремову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
10:47В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:45Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
10:44В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
10:40В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
10:39Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
10:39Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
10:36Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:34Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:34В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
10:32В России за сутки умерли 144 пациента с коронавирусом
10:32В России за сутки 5754 человека вылечились от коронавируса
10:32В России выявили 5762 новых случая коронавируса
10:26Суд признал организацию "Башкорт" экстремистской
Лента новостейМолния