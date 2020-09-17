https://ria.ru/20200917/geolokatsiya-1577362821.html

Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации

Если вы хотите, чтобы ваше местоположение было доступно как можно меньшему числу людей, необходимо предпринимать меры предосторожности, потому что гаджеты... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T02:19

2020-09-17T02:19

2020-09-17T03:06

россия

мобильный телефон

технологии

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<strong>МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ.</strong> Если вы хотите, чтобы ваше местоположение было доступно как можно меньшему числу людей, необходимо предпринимать меры предосторожности, потому что гаджеты выдают ваши координаты, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200917/832034466.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов. Даже если отключить геолокацию и запретить приложениям указывать свое местонахождение, эти данные считывают ближайшие станции сотовой связи. "Также на <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефонах</a> установлены приложения с картами определенной местности, и, если человек ищет ближайший магазин или ресторан, это выдает его местонахождение", — пояснил эксперт.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мобильный телефон, технологии