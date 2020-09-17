https://ria.ru/20200917/gazprombank-1577371568.html
Газпромбанк вложил 3,5 млрд рублей в модернизацию завода "Криогенмаш"
Инвестиции в модернизацию производственных мощностей подмосковного завода "Криогенмаш" (входит в Группу ОМЗ) составили более 3,5 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:55
2020-09-17T10:55
2020-09-17T10:55
газпромбанк
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости</strong>. Инвестиции в модернизацию производственных мощностей подмосковного завода "Криогенмаш" (входит в Группу ОМЗ) составили более 3,5 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя правления <a href="https://ria.ru/organization_Gazprombank" target="_blank">Газпромбанка</a> Тигран Хачатуров.По сообщению пресс-службы банка, руководство Газпромбанка, включая председателя его правления Андрея Акимова, и топ-менеджеры ПАО "ОМЗ" посетили завод "Криогенмаш", где обсудили дальнейшее развитие предприятия."Производственные мощности завода были серьезно модернизированы при финансовой поддержке банка - был построен новый научно-производственный комплекс, учитывающий новые направления развития продуктовой линейки "Криогенмаша". Инвестиции в создание нового производства и лабораторно-стендовой базы составили более 3,5 миллиардов рублей", - сказал Хачатуров, слова которого приводит пресс-служба банка.В свою очередь генеральный директор ПАО "ОМЗ" Евгений Кислицын отметил, что завод и дальше планирует развивать экспортное направление, а также производство отечественных криогенных воздухоразделительных установок — на них есть спрос со стороны металлургических, химических и нефтехимических заводов."На сегодняшний день ПАО "Криогенмаш" – это уникальное предприятие, чья продукция соответствует мировым стандартам и по качеству не уступает продукции зарубежных конкурентов. Ее высоко ценят наши российские и зарубежные заказчики – от Китая и Индии до Германии и Французской Гвианы", - добавил он.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпромбанк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости
. Инвестиции в модернизацию производственных мощностей подмосковного завода "Криогенмаш" (входит в Группу ОМЗ) составили более 3,5 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя правления Газпромбанка
Тигран Хачатуров.
По сообщению пресс-службы банка, руководство Газпромбанка, включая председателя его правления Андрея Акимова, и топ-менеджеры ПАО "ОМЗ" посетили завод "Криогенмаш", где обсудили дальнейшее развитие предприятия.
"Производственные мощности завода были серьезно модернизированы при финансовой поддержке банка - был построен новый научно-производственный комплекс, учитывающий новые направления развития продуктовой линейки "Криогенмаша". Инвестиции в создание нового производства и лабораторно-стендовой базы составили более 3,5 миллиардов рублей", - сказал Хачатуров, слова которого приводит пресс-служба банка.
В свою очередь генеральный директор ПАО "ОМЗ" Евгений Кислицын отметил, что завод и дальше планирует развивать экспортное направление, а также производство отечественных криогенных воздухоразделительных установок — на них есть спрос со стороны металлургических, химических и нефтехимических заводов.
"На сегодняшний день ПАО "Криогенмаш" – это уникальное предприятие, чья продукция соответствует мировым стандартам и по качеству не уступает продукции зарубежных конкурентов. Ее высоко ценят наши российские и зарубежные заказчики – от Китая и Индии до Германии и Французской Гвианы", - добавил он.