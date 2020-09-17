https://ria.ru/20200917/gazprombank-1577371568.html

Газпромбанк вложил 3,5 млрд рублей в модернизацию завода "Криогенмаш"

Инвестиции в модернизацию производственных мощностей подмосковного завода "Криогенмаш" (входит в Группу ОМЗ) составили более 3,5 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:55

2020-09-17T10:55

2020-09-17T10:55

газпромбанк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости</strong>. Инвестиции в модернизацию производственных мощностей подмосковного завода "Криогенмаш" (входит в Группу ОМЗ) составили более 3,5 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя правления <a href="https://ria.ru/organization_Gazprombank" target="_blank">Газпромбанка</a> Тигран Хачатуров.По сообщению пресс-службы банка, руководство Газпромбанка, включая председателя его правления Андрея Акимова, и топ-менеджеры ПАО "ОМЗ" посетили завод "Криогенмаш", где обсудили дальнейшее развитие предприятия."Производственные мощности завода были серьезно модернизированы при финансовой поддержке банка - был построен новый научно-производственный комплекс, учитывающий новые направления развития продуктовой линейки "Криогенмаша". Инвестиции в создание нового производства и лабораторно-стендовой базы составили более 3,5 миллиардов рублей", - сказал Хачатуров, слова которого приводит пресс-служба банка.В свою очередь генеральный директор ПАО "ОМЗ" Евгений Кислицын отметил, что завод и дальше планирует развивать экспортное направление, а также производство отечественных криогенных воздухоразделительных установок — на них есть спрос со стороны металлургических, химических и нефтехимических заводов."На сегодняшний день ПАО "Криогенмаш" – это уникальное предприятие, чья продукция соответствует мировым стандартам и по качеству не уступает продукции зарубежных конкурентов. Ее высоко ценят наши российские и зарубежные заказчики – от Китая и Индии до Германии и Французской Гвианы", - добавил он.

https://ria.ru/20200914/gazprombank-1577206641.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпромбанк, новости компаний - экономика