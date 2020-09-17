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https://ria.ru/20200917/gazoprovod-1577413927.html
Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
Проект газопровода "Северный поток — 2" находится в высокой степени готовности, он будет реализован, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:30
2020-09-17T23:11
россия
северный поток — 2
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Проект газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" находится в высокой степени готовности, он будет реализован, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>."Проект в высокой степени готовности, и конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед, и можно будет оперативно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", — сказал он в интервью телеканалу "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Новак отметил, что газ в будущем будет основным источником в балансе энергопотребления и для Европы он очень важен.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером — "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта. При этом ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется инцидентом с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, который возбудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> говорил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
https://ria.ru/20200916/sdelka-1577312845.html
https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html
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россия
германия
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россия, северный поток — 2, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, германия, в мире

Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"

21:30 17.09.2020 (обновлено: 23:11 17.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток — 2" находится в высокой степени готовности, он будет реализован, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.
"Проект в высокой степени готовности, и конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед, и можно будет оперативно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:09
Германия предлагала США сделку по "Северному потоку — 2"
Новак отметил, что газ в будущем будет основным источником в балансе энергопотребления и для Европы он очень важен.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта. При этом ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется инцидентом с блогером Алексеем Навальным, который возбудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 08:00
Ожидая "Северный поток — 2": что будет с Украиной, Польшей и Турцией
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РоссияСеверный поток — 2ГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакГерманияВ мире
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