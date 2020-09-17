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https://ria.ru/20200917/gazoprovod-1577394746.html
МИД прокомментировал попытки Дании помешать "Северному потоку — 2"
Инициатива датских властей провести новую дискуссию по строительству "Северного потока-2" после ситуации с Алексеем Навальным вызывает недоумение: Дания,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:14
2020-09-17T16:29
госпитализация алексея навального
алексей навальный
россия
северный поток — 2
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дания
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Инициатива датских властей провести новую дискуссию по строительству "Северного потока-2" после ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> вызывает недоумение: <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a>, пытаясь вновь помешать строительству газопровода, выступает лоббистом <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, налицо недобросовестная конкуренция, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток-2</a>" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. На сегодняшний день завершена большая часть проекта."Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению газопровода "Северный поток-2". Такая инициатива вызывает по меньшей мере недоумение. Я просто хочу напомнить, что строительство этого газопровода находится на финальной стадии", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге.Она напомнила, что все необходимые разрешения, в том числе от датской стороны, на завершение строительства имеются."Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция. <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям. Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ."Подобная неконструктивная линия Копенгагена может негативным образом, на наш взгляд, отразиться на общей атмосфере двусторонних отношений", - добавила Захарова.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200916/sdelka-1577312845.html
https://ria.ru/20200914/daniya-1577226282.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, россия, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дания, сша, в мире

МИД прокомментировал попытки Дании помешать "Северному потоку — 2"

16:14 17.09.2020 (обновлено: 16:29 17.09.2020)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Инициатива датских властей провести новую дискуссию по строительству "Северного потока-2" после ситуации с Алексеем Навальным вызывает недоумение: Дания, пытаясь вновь помешать строительству газопровода, выступает лоббистом США, налицо недобросовестная конкуренция, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток-2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. На сегодняшний день завершена большая часть проекта.
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"Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению газопровода "Северный поток-2". Такая инициатива вызывает по меньшей мере недоумение. Я просто хочу напомнить, что строительство этого газопровода находится на финальной стадии", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что все необходимые разрешения, в том числе от датской стороны, на завершение строительства имеются.
"Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция. Вашингтон напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям. Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
"Подобная неконструктивная линия Копенгагена может негативным образом, на наш взгляд, отразиться на общей атмосфере двусторонних отношений", - добавила Захарова.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйРоссияСеверный поток — 2Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДанияСШАВ мире
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