МИД прокомментировал попытки Дании помешать "Северному потоку — 2"
16:14 17.09.2020 (обновлено: 16:29 17.09.2020)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Инициатива датских властей провести новую дискуссию по строительству "Северного потока-2" после ситуации с Алексеем Навальным вызывает недоумение: Дания, пытаясь вновь помешать строительству газопровода, выступает лоббистом США, налицо недобросовестная конкуренция, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток-2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. На сегодняшний день завершена большая часть проекта.
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"Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению газопровода "Северный поток-2". Такая инициатива вызывает по меньшей мере недоумение. Я просто хочу напомнить, что строительство этого газопровода находится на финальной стадии", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что все необходимые разрешения, в том числе от датской стороны, на завершение строительства имеются.
"Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция. Вашингтон напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям. Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
"Подобная неконструктивная линия Копенгагена может негативным образом, на наш взгляд, отразиться на общей атмосфере двусторонних отношений", - добавила Захарова.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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