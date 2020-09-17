https://ria.ru/20200917/festival-1577398062.html

Фестиваль "Казачья застава" пройдет в Липецкой области

Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры "Казачья застава" пройдет в субботу, 19 сентября, в селе Казаки Елецкого района Липецкой области,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:56

2020-09-17T16:56

2020-09-17T16:56

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

елецкий район

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<strong>ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости. </strong>Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры "Казачья застава" пройдет в субботу, 19 сентября, в селе Казаки <a href="http://ria.ru/location_Eleckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Елецкого района</a> <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, в рамках фестиваля состоится вокальный конкурс "Пой, душа казачья!" и гастрономический конкурс "Казака накормить — не <a href="http://ria.ru/location_Don/" target="_blank" data-auto="true">Дон</a> переплыть!". Для детей будет работать детская игровая площадка и "Город мастеров". Взрослых ждет этностаница "У казачьего куреня", состязания на кубок атамана "Казачий рубеж", фланкировка и показательные выступления. Памятные сувениры можно будет приобрести на выставке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного искусства."Все знают, что казачьи войска всегда были элитными. Казачество — это надежная защита нашего Отечества. Сейчас интерес к казачеству возрождается. Власть будет поддерживать дальнейшее развитие фестиваля", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200703/1573850422.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, елецкий район