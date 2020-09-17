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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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Фестиваль "Казачья застава" пройдет в Липецкой области
Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры "Казачья застава" пройдет в субботу, 19 сентября, в селе Казаки Елецкого района Липецкой области,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:56
2020-09-17T16:56
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
елецкий район
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<strong>ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости. </strong>Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры "Казачья застава" пройдет в субботу, 19 сентября, в селе Казаки <a href="http://ria.ru/location_Eleckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Елецкого района</a> <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, в рамках фестиваля состоится вокальный конкурс "Пой, душа казачья!" и гастрономический конкурс "Казака накормить — не <a href="http://ria.ru/location_Don/" target="_blank" data-auto="true">Дон</a> переплыть!". Для детей будет работать детская игровая площадка и "Город мастеров". Взрослых ждет этностаница "У казачьего куреня", состязания на кубок атамана "Казачий рубеж", фланкировка и показательные выступления. Памятные сувениры можно будет приобрести на выставке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного искусства."Все знают, что казачьи войска всегда были элитными. Казачество — это надежная защита нашего Отечества. Сейчас интерес к казачеству возрождается. Власть будет поддерживать дальнейшее развитие фестиваля", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200703/1573850422.html
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игорь артамонов, липецкая область, елецкий район

Фестиваль "Казачья застава" пройдет в Липецкой области

16:56 17.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКазаки почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии подъёма российского флага во время празднования Дня России
Казаки почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии подъёма российского флага во время празднования Дня России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры "Казачья застава" пройдет в субботу, 19 сентября, в селе Казаки Елецкого района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в рамках фестиваля состоится вокальный конкурс "Пой, душа казачья!" и гастрономический конкурс "Казака накормить — не Дон переплыть!". Для детей будет работать детская игровая площадка и "Город мастеров". Взрослых ждет этностаница "У казачьего куреня", состязания на кубок атамана "Казачий рубеж", фланкировка и показательные выступления. Памятные сувениры можно будет приобрести на выставке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.
Традиционный фестиваль реконструкторов «Русборг» - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
3 июля, 14:15Липецкая область
Фестиваль "Русборг" пройдет в Липецкой области 15 августа
"Все знают, что казачьи войска всегда были элитными. Казачество — это надежная защита нашего Отечества. Сейчас интерес к казачеству возрождается. Власть будет поддерживать дальнейшее развитие фестиваля", — сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЕлецкий район
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