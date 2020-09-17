https://ria.ru/20200917/ekstremizm-1577369775.html

Суд признал организацию "Башкорт" экстремистской

Общественное объединение "Башкорт" признано экстремистской организацией в апелляционной инстанции, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:26

2020-09-17T10:26

2020-09-17T10:26

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Общественное объединение "Башкорт" признано экстремистской организацией в апелляционной инстанции, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ.По информации ведомства, члены "Башкорта", несмотря на предостережения о недопустимости нарушения закона, продолжали заниматься противоправной деятельностью. В частности, при их активном участии в Башкирии систематически проводились массовые публичные мероприятия, несогласованные с органами власти, для призывов к экстремистской деятельности.Прокуратура направила обращение в суд о признании организации экстремистской и запрете её деятельности."После его удовлетворения ответчики обжаловали судебное решение в вышестоящий суд. Однако Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> подтвердил законность требований прокуратуры и оставил в силе решение Верховного суда республики о признании общественного объединения "Башкорт" экстремистской организацией", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200817/1575887389.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, происшествия