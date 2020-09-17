Саратовского подростка заподозрили по делу о ДТП, в котором погиб пешеход
Знак аварийной остановки. Архивное фото
САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Подросток в Саратовской области подозревается в том, что за рулем автомобиля сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, рано утром 2 февраля водитель ВАЗ-2106 без регистрационных знаков во время движения по улице Красноармейской в селе Березовка Петровского района выехал на встречную полосу, где сбил 63-летнего пешехода, который от полученных травм скончался в больнице 25 февраля. Сам водитель с места аварии скрылся.
"Личность водитель автомобиля, сбившего пешехода, установлена сотрудниками ГИБДД... Им оказался 16-летний житель Саратова… В отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения", - говорится в сообщении.
Фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.
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"В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств, расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.