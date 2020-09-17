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https://ria.ru/20200917/dtp-1577385590.html
Саратовского подростка заподозрили по делу о ДТП, в котором погиб пешеход
Подросток в Саратовской области подозревается в том, что за рулем автомобиля сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии, сообщило областное управление СК... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:03
2020-09-17T14:03
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
петровский район
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Подросток в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> подозревается в том, что за рулем автомобиля сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным следствия, рано утром 2 февраля водитель ВАЗ-2106 без регистрационных знаков во время движения по улице Красноармейской в селе Березовка <a href="http://ria.ru/location_Petrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Петровского района</a> выехал на встречную полосу, где сбил 63-летнего пешехода, который от полученных травм скончался в больнице 25 февраля. Сам водитель с места аварии скрылся.Фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html
саратовская область
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, петровский район, происшествия

Саратовского подростка заподозрили по делу о ДТП, в котором погиб пешеход

14:03 17.09.2020
577
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Подросток в Саратовской области подозревается в том, что за рулем автомобиля сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, рано утром 2 февраля водитель ВАЗ-2106 без регистрационных знаков во время движения по улице Красноармейской в селе Березовка Петровского района выехал на встречную полосу, где сбил 63-летнего пешехода, который от полученных травм скончался в больнице 25 февраля. Сам водитель с места аварии скрылся.
"Личность водитель автомобиля, сбившего пешехода, установлена сотрудниками ГИБДД... Им оказался 16-летний житель Саратова… В отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения", - говорится в сообщении.
Фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 20:46
В Москве машина скорой помощи опрокинулась при ДТП
"В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств, расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПетровский районПроисшествия
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