https://ria.ru/20200917/dtp-1577385590.html

Саратовского подростка заподозрили по делу о ДТП, в котором погиб пешеход

Подросток в Саратовской области подозревается в том, что за рулем автомобиля сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии, сообщило областное управление СК... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:03

2020-09-17T14:03

2020-09-17T14:03

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

петровский район

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Подросток в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> подозревается в том, что за рулем автомобиля сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным следствия, рано утром 2 февраля водитель ВАЗ-2106 без регистрационных знаков во время движения по улице Красноармейской в селе Березовка <a href="http://ria.ru/location_Petrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Петровского района</a> выехал на встречную полосу, где сбил 63-летнего пешехода, который от полученных травм скончался в больнице 25 февраля. Сам водитель с места аварии скрылся.Фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html

саратовская область

петровский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, петровский район, происшествия