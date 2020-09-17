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В Новороссийске автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе
Женщина-водитель в Новороссийске сбила двух школьниц, переходивших дорогу по пешеходному переходу, в результате ДТП те оказались в больнице, сообщает УГИБДД по... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:34
2020-09-17T13:34
угибдд
авто
новороссийск
краснодарский край
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости.</strong> Женщина-водитель в <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийске</a> сбила двух школьниц, переходивших дорогу по пешеходному переходу, в результате ДТП те оказались в больнице, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_UGIBDD/" target="_blank" data-auto="true">УГИБДД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.ГАИ Кубани напоминает водителям о начале учебного года и увеличении количества детей на дорогах.
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новороссийск
краснодарский край
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угибдд, авто, новороссийск, краснодарский край, происшествия

В Новороссийске автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

13:34 17.09.2020
2739
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Женщина-водитель в Новороссийске сбила двух школьниц, переходивших дорогу по пешеходному переходу, в результате ДТП те оказались в больнице, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.
"Сегодня около 8 часов утра, Новороссийск, в районе 1540-го километра автодороги М-4 "Дон", по предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, допустила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина-водитель их не заметила. Две 16-летние девочки доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
ГАИ Кубани напоминает водителям о начале учебного года и увеличении количества детей на дорогах.
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УГИБДДАвтоНовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
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