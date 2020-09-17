https://ria.ru/20200917/dtp-1577382647.html

В Новороссийске автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Женщина-водитель в Новороссийске сбила двух школьниц, переходивших дорогу по пешеходному переходу, в результате ДТП те оказались в больнице, сообщает УГИБДД по... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:34

2020-09-17T13:34

2020-09-17T13:34

угибдд

авто

новороссийск

краснодарский край

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости.</strong> Женщина-водитель в <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийске</a> сбила двух школьниц, переходивших дорогу по пешеходному переходу, в результате ДТП те оказались в больнице, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_UGIBDD/" target="_blank" data-auto="true">УГИБДД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.ГАИ Кубани напоминает водителям о начале учебного года и увеличении количества детей на дорогах.

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новороссийск

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, авто, новороссийск, краснодарский край, происшествия