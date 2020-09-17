https://ria.ru/20200917/donbass-1577378816.html

Кравчук заявил, что попросил Грызлова извиниться за слова о Донбассе

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что на заседании контактной группы попросил полпреда... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:39

2020-09-17T12:39

2020-09-17T12:56

ситуация в днр и лнр

леонид кравчук

борис грызлов

донецкая область

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> и первый президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> рассказал, что на заседании контактной группы попросил полпреда РФ <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Грызлова</a> извиниться за слова о Донбассе.Заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. Следующая встреча запланирована на 30 сентября."Господин Грызлов, отвечая на вопрос членов видеоконференции, обратился к украинским делегациям, что, мол, вы задаете вопросы, но это вопросы ОРДЛО (отдельные районы Луганской и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой областей</a> – ред.), потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации", - цитирует Кравчука сайт телеканала "<a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина24</a>".По словам Кравчука, представителю РФ пришлось исправить свое заявление. "Господин Грызлов вынужден был сказать, что он имел в виду, что это территория, неконтролируемая Украиной. Этот вопрос был снят, в конце концов. Мы не можем не реагировать на любой острый вопрос, который возникает, но реакция должна быть документально подтверждена и объективна", - сказал он.

https://ria.ru/20200911/balbek-1577120255.html

Ольга Занкова А Кравчук не хочет извиниться за свою попойку в Беловежской пуще, когда ОН ЛИЧНО развалил СССР? Ему этот грех никогда не замолить и от этого преступления НЕ ОТМЫТЬСЯ 83

Vanya Duplin Грызлов профессионал и отлично знает свое дело. А украинцам по существу сказать, как и всегда, нечего, они шесть лет только к словам и цепляются. Спустя шесть лет украинцы вообще вон признались, что вообще не понимают, что же написано в минских соглашениях. Позорище. 49

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, леонид кравчук, борис грызлов, донецкая область, киев, украина, в мире