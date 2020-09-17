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Кравчук заявил, что попросил Грызлова извиниться за слова о Донбассе
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что на заседании контактной группы попросил полпреда... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:39
2020-09-17T12:56
ситуация в днр и лнр
леонид кравчук
борис грызлов
донецкая область
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> и первый президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> рассказал, что на заседании контактной группы попросил полпреда РФ <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Грызлова</a> извиниться за слова о Донбассе.Заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. Следующая встреча запланирована на 30 сентября."Господин Грызлов, отвечая на вопрос членов видеоконференции, обратился к украинским делегациям, что, мол, вы задаете вопросы, но это вопросы ОРДЛО (отдельные районы Луганской и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой областей</a> – ред.), потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации", - цитирует Кравчука сайт телеканала "<a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина24</a>".По словам Кравчука, представителю РФ пришлось исправить свое заявление. "Господин Грызлов вынужден был сказать, что он имел в виду, что это территория, неконтролируемая Украиной. Этот вопрос был снят, в конце концов. Мы не можем не реагировать на любой острый вопрос, который возникает, но реакция должна быть документально подтверждена и объективна", - сказал он.
https://ria.ru/20200911/balbek-1577120255.html
А Кравчук не хочет извиниться за свою попойку в Беловежской пуще, когда ОН ЛИЧНО развалил СССР? Ему этот грех никогда не замолить и от этого преступления НЕ ОТМЫТЬСЯ
83
Грызлов профессионал и отлично знает свое дело. А украинцам по существу сказать, как и всегда, нечего, они шесть лет только к словам и цепляются. Спустя шесть лет украинцы вообще вон признались, что вообще не понимают, что же написано в минских соглашениях. Позорище.
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донецкая область
киев
украина
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, леонид кравчук, борис грызлов, донецкая область, киев, украина, в мире

Кравчук заявил, что попросил Грызлова извиниться за слова о Донбассе

12:39 17.09.2020 (обновлено: 12:56 17.09.2020)
42461
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Первый президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
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КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что на заседании контактной группы попросил полпреда РФ Бориса Грызлова извиниться за слова о Донбассе.
Заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. Следующая встреча запланирована на 30 сентября.
"Господин Грызлов, отвечая на вопрос членов видеоконференции, обратился к украинским делегациям, что, мол, вы задаете вопросы, но это вопросы ОРДЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей – ред.), потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации", - цитирует Кравчука сайт телеканала "Украина24".
По словам Кравчука, представителю РФ пришлось исправить свое заявление. "Господин Грызлов вынужден был сказать, что он имел в виду, что это территория, неконтролируемая Украиной. Этот вопрос был снят, в конце концов. Мы не можем не реагировать на любой острый вопрос, который возникает, но реакция должна быть документально подтверждена и объективна", - сказал он.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 22:06
Бальбек ответил на слова Кравчука о минских соглашениях
7130229126
Обсудить 11
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид КравчукБорис ГрызловДонецкая областьКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А Кравчук не хочет извиниться за свою попойку в Беловежской пуще, когда ОН ЛИЧНО развалил СССР? Ему этот грех никогда не замолить и от этого преступления НЕ ОТМЫТЬСЯ
17 сентября, 12:41
О Ольга Занкова
7840001
Грызлов профессионал и отлично знает свое дело. А украинцам по существу сказать, как и всегда, нечего, они шесть лет только к словам и цепляются. Спустя шесть лет украинцы вообще вон признались, что вообще не понимают, что же написано в минских соглашениях. Позорище.
17 сентября, 12:58
Vanya DuplinVanya Duplin
4620001
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